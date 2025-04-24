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台南辦「AI智慧大工廠論壇」黃偉哲見證AI快速改變人類

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「AI智慧大工廠論壇」邀請黃偉哲分享見證AI快速改變人類。圖／台南市政府提供
「AI智慧大工廠論壇」邀請黃偉哲分享見證AI快速改變人類。圖／台南市政府提供

2025年「AI智慧大工廠論壇」今天在大台南會展中心舉辦，探討「產官兩界如何借力AI，賦能南台灣產業創新發展」。市長黃偉哲到場見證說，AI正快速改變人類，ChatGPT問世「短短18個月，AI就讓許多產業工業設計成本降低了300倍」。

「AI智慧大工廠論壇」邀請相關領域專家講者分享知識經驗，深度討論將AI帶入產業應用，希望達到進化生產流程、透過機器人實現彈性快速生產新模式、加速淨零減碳進程，並特別聚焦精密機械、鋼鐵、金屬等南台灣代表性產業。

黃偉哲表示，曾有老師告訴他，「我們現在這一代的人，正透過培養年輕世代來創造我們的未來。這些年輕人離開學校後，會用我們未知的方式，創造未來未知的生活」。

黃偉哲說，這是實實在在正在發生的事實，他以人工智慧的發展為例，回想ChatGPT登場，讓全世界開始關注人工智慧，並用想像不到的速度，改變了人類生活，短短18個月的時間，人工智慧讓許多產業在工業設計的成本降低了300倍，並全面的影響每個人的生活方式。

黃偉哲指出，感謝參與論壇的年輕人、目前產業界先進所有參與者，希望這次論壇的討論與交流，可以找到下一個18個月、甚至未來18年，整個國際以及科技發展的方向。

「AI智慧大工廠論壇」邀請黃偉哲分享見證AI快速改變人類。圖／台南市政府提供
「AI智慧大工廠論壇」邀請黃偉哲分享見證AI快速改變人類。圖／台南市政府提供
「AI智慧大工廠論壇」邀請黃偉哲分享見證AI快速改變人類。圖／台南市政府提供
「AI智慧大工廠論壇」邀請黃偉哲分享見證AI快速改變人類。圖／台南市政府提供

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