樋口飯糰今早開店2小時完售「鐵門拉下」 撲空的客人這樣說

高雄市青海路的樋口飯糰店近日爆發租約糾紛，女房東疑似要求調漲租金未果後，砸毀自己放在店門口的花瓶。事件延燒後，許多人認為飯糰店老闆夫妻受欺壓，每天都有許多人伸手送暖，用新台幣下架飯糰，今早開門營業才2小時，飯糰就賣完，但仍陸續有客人要來購買，1名沒買到飯糰的男子說「明天還要再來」。

樋口飯糰店昨天公休，陸續有人來買飯糰卻撲空。樋口飯糰店今天上午7點開門營業，大約9點就把飯糰賣完。老闆娘張美娟說，現在每天都在調整，想要讓每個客人都能買到飯糰，但是1天能做飯糰大約800顆，如果有好的方法能讓來的客人都能吃到，「麻煩給我們建議」。樋口先生也出面向客人道謝。

張美娟表示，現在電話或LINE預約1天都好幾百顆飯糰，有時客人來到現場卻買不到，「這是我覺得最對不起大家的地方」，現在大家排隊購買，會想辦法讓大家等候的時間愈短愈好。

樋口飯糰店今天上午9時40分許拉下鐵捲門，在門口擺放「今天飯糰已經賣完」的看板。一名從澄清湖附近開車來的男子撲空而回，他說「明天還要再來」。另名女子說，之前路過曾看到樋口老闆舉牌，今天來是要跟老闆表達支持。

樋口先生和台灣妻子張美娟，在日本新潟生活30多年，因希望把日本優質物產介紹給台灣朋友，返台定居後在鼓山區美術館附近的青海路租下店面，販售道地的日本飯糰。

近日樋口飯糰店傳出租約爭議，邵姓女房東4月18日怒砸她自己放在飯糰店門口的花盆，店家老闆樋口夫妻透露房東想漲租金，雙方為此隔空交火、各說各話，引發網友持續關注。