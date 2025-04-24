全新高雄車站成露天卡拉OK 遊客見女子半夜高歌全傻眼

高雄車站歷經20年工程，車站上方的空中綠園「雲朵天棚」已開放使用，大面積植栽和自行車道吸引遊客駐足；但日前被發現有民眾晚上自行攜帶卡拉OK設備，在天棚涼亭處大聲高歌，聲音已影響路過遊客，市議員張博洋獲知後要求相關單位注意，無奈表示「真的太chill（放鬆）了」。

影片中疑似一名女子在車站天棚的涼亭下方使用行動卡拉OK，大聲播放音樂和歌聲，路過民眾在遠方拍下畫面後，向高雄市議員張博洋反映；張博洋表示「高雄車站天棚的…野生卡拉OK？」他說某個層面程度可看出該處空間確實具備吸引人潮、供民眾休憩使用的潛力，但休憩到當成自家卡拉OK舞台就「太chill（放鬆）了」。

有民眾表示，一個國際級的車站竟被幾個自私的人搞成這樣，長期下去，大概沒有外國遊客想要去天棚欣賞美景，其他國家的東京、大阪車站可能不會出現這種狀況；也有民眾在臉書留言稱「這包廂真棒」、「車站第一排」、「真大港開唱」、「旁邊明明是警察局⋯警察在幹嘛？」

張博洋指出，此次事件也再度突顯管理上的模糊地帶，其天棚景觀設施究竟屬於車站範圍還是公園範疇，若類似的情況持續，到底該由誰來管理，依據什麼樣的規範。鐵道局南部工程局則說，天棚已經完工開放，全部即交給高市府公園處管理，相關噪音管制英屬其他單位負責。

張博洋強調，對於民眾自備音響高歌等行為，若涉及噪音擾民、音量過大，主管機關應設立明確規範與罰則，並積極宣導、適時勸導，避免類似情形重演，影響公共空間的使用品質。