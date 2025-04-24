快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁上任減債201億 六都還債額度第二名

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府債務圖。圖／高市財政局提供
高雄市府債務圖。圖／高市財政局提供

高雄市議會第四次第五次定期會今天進行財政部門業務報告，財政局長陳勇勝指出，市長陳其邁上任後，高雄市共減債201億元、六都還債額度第二名。此外，去年度共讓售46筆非公用土地，金額3.27億元。

高雄負債超過2千億元，財政局長陳勇勝表示，2021年至2024年高雄市府連4年零舉借，美國聯準會為抑制通膨，2022年3月起升息11次（21碼），央行也升息6次（3.5碼），各地方政府均面臨利息支出增加，高市府運用公債、綠債，累計節省利支出20億元。

陳勇勝指出，2020年高雄負債2477億元，直至2024年降至 2292億元，市長上任後共減債201億元、自有財源增加206億元。

高雄銀行部分，在議會支持下，高銀順利完成50億元增資，2024年稅後淨利為9.61億元，較前年增加0.96億元、成長11％。面臨美國對等關稅，高銀絕對不抽銀根，會對接中央政策，陪市民挺過。

財政局指出，2024年度的非公用土地管理情形，共有3087戶出租、面積36.27公頃、租金收入7664萬元；讓售土地46件、面積0.38公頃、金額3.27億元。

高市議會今天起進行財經部門業務質詢，財政局長陳勇勝指出，2021年至2024年高雄市府連4年零舉借，共減債201億元。記者徐白櫻／翻攝
高市議會今天起進行財經部門業務質詢，財政局長陳勇勝指出，2021年至2024年高雄市府連4年零舉借，共減債201億元。記者徐白櫻／翻攝
高市府非公用土地管理情形。圖／高市財政局提供
高市府非公用土地管理情形。圖／高市財政局提供
高市府資產。圖／高市財政局提供
高市府資產。圖／高市財政局提供

延伸閱讀

汛期將屆 高雄市長陳其邁督促加強巡檢、完成清淤

影／天主教教宗方濟各逝世 高雄市長陳其邁表達哀悼

影／罷免黃捷、許智傑現死亡連署 陳其邁批作弊：有人系統性主導

高雄雙罷劫 陳其邁支持檢調：死人連署非常奇怪

相關新聞

陳其邁上任減債201億 六都還債額度第二名

高雄市議會第四次第五次定期會今天進行財政部門業務報告，財政局長陳勇勝指出，市長陳其邁上任後，高雄市共減債201億元、六都...

五六七年級生的兒時回憶！重溫經典電玩遊戲 屏菸展出

對五到七年級生來說，經典紅白機、超級任天堂等都是兒時回憶殺，即起至5月18日在屏菸1936文化基地10號倉庫展出「超能盒...

高雄河堤公園打造親水廊道 居民：惡臭如水溝 先改善水質

高市水利局推動「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，第二期工程要優化裕誠路到明誠路之間河堤社區的公園，拆除水泥護岸、打造親...

影／高雄「小天母」步道破損、地掀起如波浪 修復延宕半年只拉封鎖線

高雄市三民區河堤公園的步道，在去年10月山陀兒颱風侵襲期間嚴重毀損，路面出現多處坑洞，地坪破損掀起，部分路段隆起又降低，...

北海坑道重開 北竿觀光亮點

連江縣北竿北海坑道2016年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放，封閉近10年，將在明天重新對外開放，馬祖國家風景區管理處宣...

廣角鏡／智慧監測 「安心泳」

夏季到，高市府為確保泳客戲水安全，攜手企業建置智慧泳池安全監測輔助系統，市立鼓山游泳池戶外泳池，水上、水下共布建16支攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。