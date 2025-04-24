陳其邁上任減債201億 六都還債額度第二名

高雄市議會第四次第五次定期會今天進行財政部門業務報告，財政局長陳勇勝指出，市長陳其邁上任後，高雄市共減債201億元、六都還債額度第二名。此外，去年度共讓售46筆非公用土地，金額3.27億元。

高雄負債超過2千億元，財政局長陳勇勝表示，2021年至2024年高雄市府連4年零舉借，美國聯準會為抑制通膨，2022年3月起升息11次（21碼），央行也升息6次（3.5碼），各地方政府均面臨利息支出增加，高市府運用公債、綠債，累計節省利支出20億元。

陳勇勝指出，2020年高雄負債2477億元，直至2024年降至 2292億元，市長上任後共減債201億元、自有財源增加206億元。

高雄銀行部分，在議會支持下，高銀順利完成50億元增資，2024年稅後淨利為9.61億元，較前年增加0.96億元、成長11％。面臨美國對等關稅，高銀絕對不抽銀根，會對接中央政策，陪市民挺過。