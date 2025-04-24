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影／高雄「小天母」步道破損、地掀起如波浪 修復延宕半年只拉封鎖線

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市三民區河堤公園的步道，在去年10月山陀兒颱風侵襲期間，因樹木倒塌導致部分地坪破損、隆起，高低差同波浪，至今仍未修復。記者王勇超／攝影
高雄市三民區河堤公園的步道，在去年10月山陀兒颱風侵襲期間，因樹木倒塌導致部分地坪破損、隆起，高低差同波浪，至今仍未修復。記者王勇超／攝影

高雄市三民區河堤公園的步道，在去年10月山陀兒颱風侵襲期間嚴重毀損，路面出現多處坑洞，地坪破損掀起，部分路段隆起又降低，高低差如同波浪，至今仍未修復。居民反映，步道修復要搭配河堤親水廊道改善工程，卻因工程流標延宕至今，「希望趕快修理」。水利局說，已在辦理決標作業中，預計5月底前開工。

河堤公園位在河堤路西側河岸，從明誠路一直到天祥路的帶狀綠地，面積約為0.5517公頃，流通其中的河段是愛河上游，周圍的河堤商圈生活機能豐富，有許多異國料理，也吸引許多外國人士居住，贏得「高雄小天母」稱號。

當地居民說，半年前的颱風造成河堤公園步道損壞，尤其以裕誠路至明誠路段的光興街，1段長度約200公尺的區域最為嚴重，至今仍可看到巨大的樹根外露在隆起的步道上，甚至有整塊水泥磁磚地坪被倒掉的樹木掀起，卡在路中。

居民表示，這段損壞的步道上設有機車停車格，4月上旬有人要把機車往後牽出停車格時，因天色昏暗，沒注意到後方是坑洞，連人帶車摔倒，「人受傷，只能自認倒楣」；步道毀損近半年，很不方便，卻因為市府水利局要搭配「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」第二期工程一起進行，不料工程流標，步道修復進度也卡關，「很不方便，趕快修理」。

市議員張博洋說，水利局應該分階段處理，優先改善步道安全，尤其是已受颱風毀損的部分，不該再因為流標就無限期延宕，此外也應該加強與在地居民的溝通，把進度透明公開，爭取大家的理解與支持。

水利局說，河堤公園步道損壞的位置，都是大型喬木的樹穴附近的位置，因喬木傾倒，根部隆起，以致樹穴處周邊地坪損壞。風災後即針對受損設施佈設安全警示，未曾接獲民眾反應牽車摔入坑洞，但有民眾表示，警示帶對於停放機車造成不便。

水利局表示，愛河河堤親水廊道水環境改善工程，目前辦理決標作業中，預計5月底前開工，工程也將全面整平水岸步道，讓機車退出人行道，打造帶狀人行空間。

高雄市三民區河堤公園有許多樹木在去年10月山陀兒颱風期間被吹倒，導致步道嚴重毀損，經過半年仍未修復。記者王勇超／攝影
高雄市三民區河堤公園有許多樹木在去年10月山陀兒颱風期間被吹倒，導致步道嚴重毀損，經過半年仍未修復。記者王勇超／攝影
居民說，河堤公園損壞的步道上設有機車停車格，4月上旬有人要把機車往後牽出停車格時，因天色昏暗，沒注意到後方是坑洞，連人帶車摔倒。記者王勇超／攝影
居民說，河堤公園損壞的步道上設有機車停車格，4月上旬有人要把機車往後牽出停車格時，因天色昏暗，沒注意到後方是坑洞，連人帶車摔倒。記者王勇超／攝影
高雄市三民區河堤公園有許多樹木在去年10月山陀兒颱風期間被吹倒，導致步道嚴重毀損，經過半年仍未修復。記者王勇超／攝影
高雄市三民區河堤公園有許多樹木在去年10月山陀兒颱風期間被吹倒，導致步道嚴重毀損，經過半年仍未修復。記者王勇超／攝影

人行道 山陀兒颱風 水利局

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