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高雄河堤公園打造親水廊道 居民：惡臭如水溝 先改善水質

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
河堤公園鄰近「高雄小天母」稱號的河堤社區。記者王勇超／攝影
河堤公園鄰近「高雄小天母」稱號的河堤社區。記者王勇超／攝影

高市水利局推動「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，第二期工程要優化裕誠路到明誠路之間河堤社區的公園，拆除水泥護岸、打造親水河畔。當地民眾說，河堤社區公園的愛河，經常混濁、惡臭，「如同水溝，誰敢下去玩水」，呼籲先改善水質

水利局說，河堤公園的親水廊道改善，是要降低河堤的高度，讓民眾在河畔更容易親近水面，「並不是要讓人下去愛河玩水」，水利局積極整治、改善愛河水質，若發現異常，會派人稽查釐清原因。

據了解，因去年颱風造成三民區河堤公園部分植栽、步道等設施受損，水利局為恢復並提升公園整體環境品質，已規劃辦理「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，目前正進行決標作業，預計將在今年5月底前開工。

當地居民聽聞水利局預計在河堤公園重建親水廊道，直呼「誰敢去玩水」。居民說，河堤社區公園的愛河，經常是混濁且散發惡臭，如同大水溝，建議水利局要先改善水質。

水利局說，會增加公園透水面積、減少地表逕流，綠廊斷點處新植喬木，提升河堤公園廊帶串聯，打造都市生態跳島，延續前期愛河水環境計畫，持續改善擴張整體性的水岸環境。

水利局表示，為兼顧市民日常休憩需求，河堤公園整修工程將採「半半施工」方式進行，開工後第一階段先行封閉河堤公園右岸（臨光興街側）進行施工，左岸（臨河堤路側）仍持續開放使用；待右岸整修完成後，再調整更換開放區域。

愛河 水利局 水質

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