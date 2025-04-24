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腸病毒停課多 家長找不到臨托

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市社會局設有28處定點臨時托育據點，及204位居家托育人員可提供臨托，但依規定無法收托因傳染病停課者。圖為據點示意圖（非新聞當事人）。圖／翻攝自高雄市社會局臉書
高市社會局設有28處定點臨時托育據點，及204位居家托育人員可提供臨托，但依規定無法收托因傳染病停課者。圖為據點示意圖（非新聞當事人）。圖／翻攝自高雄市社會局臉書

高雄市去年國小低年級以下約4萬多名學童因腸病毒停課，社會局提供臨時托育服務，但居家臨托人員要面對腸病毒潛伏期傳染風險，時薪最高才190元，意願不高，家長找不到幫手。民代建議提供時薪補助，並建立有意願的臨托人員資料庫。

社會局長蔡宛芬說，居家托育人員考量病毒潛伏期，怕影響其他收托孩子，對於建立臨托人員資料庫、補助托育時薪，會再與居家托育中心委辦單位研議可行性。

高市托嬰中心去年因腸病毒停班數367班，加上國小低年級、幼兒園，共2316班，粗估4萬餘名學童停課，多數雙薪家庭需有父母一方請假在家照顧孩子。市議員白喬茵說，勞基法規定受僱者每年能請7天家庭照顧假，社會局則提供臨時托育服務，家長需在前一天下午5時前申請，「前提是孩子需在健康情況」。

高市定點臨時托育依規定無法收托因傳染病停課者，白喬茵說，雖然家庭仍可改為申請臨時居家托育人員，但臨時居托人員時薪僅190元，且居家托育有潛伏期傳染風險，要做居家全面消毒，收托意願低，家長根本找不到人，若原托嬰中心爆發腸病毒疫情不只一次，家長假期也不夠。

林姓家長說，他使用多次定點臨托，托育人員有耐心，結束後會告知孩子托育情形，未遇過孩子因傳染病而停課，若無法到定點臨托，擔心找不到居家臨托。翁姓社工說，他曾遇到臨時被告知孩子要停課，當下無法找到臨托，建議臨托資訊應由各托嬰中心主動告知，市府也能鼓勵民間企業開放員工帶停課的孩子上班，減輕家長負擔。

白喬茵建議社會局應研議非確診但停課的小孩托育時薪補助、建立照顧非確診停課兒童的臨時托育人員資料庫，掌握有意願照顧的托育人員，並於網路公告，有利媒合。

社會局表示，全市204名居家托育人員可提供臨托，家長可在臨托前一天搜尋高雄臨托或洽Fun心育兒資源網，有名單供家長聯繫。

停課 托育 腸病毒

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