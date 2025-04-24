北海坑道重開 北竿觀光亮點

連江縣北竿北海坑道2016年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放，封閉近10年，將在明天重新對外開放，馬祖國家風景區管理處宣布，經歷多年整修後，北海坑道的前段區域已完成安全強化與環境改善，以嶄新風貌迎接遊客，成為戰地觀光新亮點。

北海坑道位於連江縣北竿鄉，是一條全長逾500公尺一字型坑道，貫穿坂里至午沙，該坑道建於1968年，與南竿北海坑道同期動工，歷時3年完成，工程艱鉅，期間有逾百名官兵殉職，見證馬祖地區過去的軍事緊張態勢。原設計作為軍用小艇停泊用地，實際並未投入使用。隨著戰地政務1992年解除，北海坑道2006年起轉型為觀光景點，吸引不少對戰地文化有興趣的旅客來探訪。

北海坑道2016年受雨季影響，午沙端入口發生巨石崩落，造成結構安全疑慮，馬管處隨即封閉坑道，暫停開放，經多年觀察，確認地質條件趨於穩定後，前年起展開修繕工程。考量坑道深處仍存結構風險，馬管處決定開放自入口至第一轉角的前段區域，並設置觀景平台、修復公共廁所與步道。

馬管處表示，北海坑道重啟後，將搭配慢活旅遊與徒步觀光概念，規畫以坂里白馬尊王廟為起點，串連坂里沙灘、天后宮、坂里大宅、北竿遊客中心等，形成結合歷史人文與自然風光的遊憩廊帶。