金門盃長青槌球賽登場 高齡9旬選手揮桿展風采

「2025第二屆金門盃長青樂齡槌球錦標賽」今天在金門縣立體育場熱鬧揭幕，此次賽事吸引來自全台15縣市及港澳地區逾500位選手及親友團來金參與，展現銀髮活力，也為金門觀光注入新動能。

賽事為期兩天，於10面標準槌球場地同時開打，採用中華民國槌球協會2019年修訂的WGU國際競賽規則進行，規模與專業程度再升級。

副縣長李文良出席開幕典禮，除歡迎各地選手，也強調金門縣府將持續支持此類賽事，推動運動與觀光雙引擎發展。他並親自為賽事揮桿揭幕，象徵比賽正式展開，現場氣氛熱烈、溫馨。

值得一提的是，本次賽事最高齡選手為來自南投縣的94歲謝宗熙，另有台中市范揚名與台北市李敏雄，兩位皆高齡90歲，三人獲頒「高齡獎」，展現「運動無齡」的精神，激勵現場選手與觀眾。

中華民國槌球協會理事長林錦富表示，槌球運動兼具策略與趣味，深受樂齡族群喜愛。透過此次與金門縣政府攜手舉辦全國性賽事，不僅能鼓勵長者規律運動、延緩老化，也深化金門作為高齡友善示範場域的形象。

林錦富也提到，許多參賽者此次更攜親友同行，賽後也將一同旅遊，體驗金門豐富的自然景觀、歷史文化與在地美食，進一步促進觀光消費。

金門縣政府則指出，槌球活動正逐漸成為樂齡社群熱門運動，藉由全國性競賽與港澳地區交流，除促進技術切磋與友誼，也提升金門能見度，活絡地方經濟。