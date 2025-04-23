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藍眼淚陸續湧現馬祖海岸 達人帶路賞淚縣府推8場

中央社／ 連江縣23日電

馬祖春季以自然景觀「藍眼淚」著名。連江交旅局表示，昨天晚間多處海岸出現今年首次大量藍眼淚觀測紀錄，也將於25日起至5月底止，舉辦8場達人帶路賞淚活動。

連江縣政府交通旅遊局以訊息告訴中央社記者，根據業者回報，昨天晚間於南竿福澳安檢所旁海岸、東莒猛澳港等地，均能以相機拍攝到藍眼淚，北竿則能搭乘娛樂漁船，欣賞到海面上藍眼淚；預計今天晚間至深夜，東莒、北竿等地，藍眼淚都有很大機會現蹤。

交通旅遊局今天傍晚發布新聞稿指出，結合馬祖2大暗空奇景「藍眼淚與星空」，推出「追淚追星達人體驗活動」，於4月25日起至5月31日間，共計舉辦8場次，由四鄉五島在地達人帶領，深入認識藍眼淚，並感受馬祖璀璨星空。

交旅局表示，達人陣容網羅在地知名導遊與追淚達人，包括馬祖金牌解說員王永保，知名追淚人「周小馬」周治孝、東莒藍眼淚達人鄭智新、熱愛攝影的陳善澔及滿滿在地故事的劉雅佩等；每名達人導覽主題各有不同，民眾可自行選擇適合場次報名參加。

交旅局指出，追淚追星達人活動每場次約90分鐘，報名費為每人100元；須事先至專屬網頁預約報名，8場合計限額200名，額滿為止；活動內容含導覽解說體驗、遊程專車、旅平險，與報名禮多功能手機掛繩外，全程參與者還可獲得參加禮手提探險燈1只。

活動報名網址為：https://www.accupass.com/go/2025matsubluetears。

藍眼淚 達人 馬祖

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