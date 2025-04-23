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媽祖信仰結緣 澎湖馬公與嘉義朴子締盟姊妹市

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖馬公市與嘉義朴子市因媽祖信仰結緣，今天締盟簽署姊妹市，盼從信仰交流推展到觀光、教育、公共事務領域，加強市政交流與發展。

締盟簽署儀式今天下午在馬公市公所舉行，由馬公市長黃健忠與朴子市長吳品叡簽署，2市代表會主席歐銀花、陳玉霞與最先訂盟的花蓮豐濱鄉長邱福順等人共同見證，雙方並互贈紀念品。

黃健忠表示，112年與花蓮縣豐濱鄉締結首個姊妹市後，迎來第2座姊妹市朴子市，意義深遠。朴子與馬公同樣擁有深厚的文化與宗教底蘊，此次締盟不僅象徵城市間的情誼，更將雙方合作從信仰交流推展到市政實務，展現廣度與深度兼具的合作願景。

吳品叡提到，朴子與馬公因媽祖信仰結緣，兩市都擁有以民間信仰為核心的文化生命力。此次在朴子配天宮董事長蔡承宗與嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會等單位促成下締盟，不只是雙方文化與行政的開始，更象徵著本島與離島攜手合作的實踐，期待未來能在觀光、教育、公共事務等領域開創更多合作機會。

朴子 民間信仰 馬公

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