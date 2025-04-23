灰色地帶侵擾行動不斷 中國4海警船襲擾金門海域

4艘中國海警船今天下午襲擾金門海域，海巡調動巡防艇併航驅離；海巡署金馬澎分署表示，中國灰色地帶侵擾行動不斷，去年2月至今已襲擾金門海域達70次。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，金馬澎分署第12巡防區下午2時許偵獲中國海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇能量，並前推至限制水域線上部署對應。

海巡表示，下午2時44分至3時，中國海警「14608」、「14512」、「14603」及「14606」等4艘船兩兩一組，先後自大膽南方航入金門水域，海巡預置4艘巡防艇，快速部署對應及併航監控，並透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，下午5時航出金門限制水域。

海巡指出，金馬澎分署及第12巡防區持續強化相關監偵、反應及部署能力，秉持堅定執法立場，周全應對廣播驅離，並公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。