高市鼓山泳池啟用 AI偵測溺水風險

高雄市立鼓山游泳池今天啟用，泳池建置全台首創「水上、水下智慧泳池安全監測輔助系統」，以AI科技偵測溺水等風險，並立即發布警報，20秒內立刻亮燈響鈴，守護民眾安全。

鼓山游泳池今天舉辦啟用典禮，高雄市運發局表示，獲教育部體育署計畫補助，與富據智能科技攜手合作，在鼓山泳池建置AI偵測系統。

運發局長侯尊堯表示，在市府自管泳池中，以泳客人數最多的鼓山游泳池作為最新系統試辦場域，盼未來逐步推廣至其他泳池，推動智慧城市公共安全再升級。

活動中也示範泳池情境模擬，實際演示系統如何透過水上及全台首創的水下攝影機，即時偵測並回報異常狀況，協助救生員即刻反應處置。現場以常見的游泳及教學時溺水樣態，透過監視器影像，當AI偵測到溺水風險時，第一時間發布警報，20秒內立刻亮燈響鈴。

侯尊堯表示，他是晨泳愛好者，常會見到許多愛好晨泳的長者，因長輩年齡高，當冬季水溫變化大時，將增加風險，現在結合智慧影像分析，希望能提供泳池零死角的安全守護。

侯尊堯說，鼓山游泳池也是內惟國小游泳隊、游泳課的訓練場地，教練一對多的教學，同時還須注意到每個孩子在水中的狀況，其實壓力不小。建置這套系統後，監控無人數的限制，即使泳池人數眾多，也能即刻掌握突發異常情況。

富據智能科技執行長陳靖儒表示，「安心泳」智慧泳池安全監測輔助系統不僅具備即時且精準的異常偵測功能，更內建多重警示機制，包括現場閃爍的警示燈、即時影像畫面傳送，協助救生員迅速掌握狀況，提升救援效率。