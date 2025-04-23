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高雄獨居老人「列冊關懷」僅0.7% 恐釀社會安全網漏洞

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市全市獨居老人約有12.6萬人，占全是老年人23％，但目前社會局卻僅掌握1萬餘人，甚至重點關懷的「列冊獨居老人」今有4千餘人，比例極低。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市全市獨居老人約有12.6萬人，占全是老年人23％，但目前社會局卻僅掌握1萬餘人，甚至重點關懷的「列冊獨居老人」今有4千餘人，比例極低。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市全市獨居老人約有12.6萬人，占全市老年人口23％，目前社會局卻僅掌握1萬餘人，甚至重點關懷的「列冊獨居老人」僅有4千餘人，比例極低；市議員擔心獨老人口面臨潛在風險，不僅凸顯社會安全網漏洞，更可能有孤獨死憾事，要求社會局擴大關懷範圍，強化發掘機制、提升關懷效能，確實掌握高風險長者狀況。

有鑑於高雄日前發生連環分屍案，凶嫌及被害人皆為獨居長者，高雄市議員張博洋指出，﻿高齡化社會中，獨居長者面臨潛在風險，凸顯社會安全網漏洞，長者孤立化不僅影響身體健康，也易導致心理失衡與無助，有些人可能因此走向極端負面情緒，出現反社會傾向，部分長者因生理或心理需求無法得到適時協助，成為受害者。

去年內政部住宅資訊統計彙報，高雄市65歲以上「僅老人口」達10萬0561戶，以11年前僅4萬6850戶，近10年來僅老人口成長114.7%，全市獨居老人每年平均以7.9%成長；張博洋表示，依據高雄市社會局資料，全市卻僅有1萬0877名獨居老人，其中需加強關懷的「列冊獨居老人」達4060人，未列冊6817人，未列冊原因包括婉拒關懷、子女可就近照顧、已使用社福資源等尚無列冊關懷需求。

張博洋表示，依內政部資料，今年全市僅老人口推估有12.6萬人，社會局掌握人數卻僅1萬0877人、占2成，列冊關懷獨居長輩人更只有3.2%，「大多數的獨老不在社會局的照顧網中，獨老實際人數被低估，將成為社或安全網的破口？」若以全市54.7萬高齡人口計算，獨居老人高達23％，列冊獨居老人僅有0.7%，比例非常低。

近年來屢有獨居老人「孤獨死」事件發生，張博洋表示，獨居不一定需要協助，但風險較高，建議擴大關懷範圍，強化發掘機制、提升關懷效能，結合社政、衛政、鄰里及民間資源，強化訪視關懷，並建立跨單位通報機制，即時掌握高風險長者狀況，從身心關懷到社會支持雙管齊下，建立更嚴密的社會安全防護。

社會局長蔡宛芬表示，獨老是依內政部規定並列冊關懷，高市目前列冊比率確實過低，會再加強，目市社區關懷據點也會協助關心該區獨老；市府已和民政單位、里長合作試辦清查獨老，將先依苓雅區為優先，研擬出明確清查方式後會擴及全市；另外也和榮總醫院合作開發AI APP，獨老能透過手機能告知情況，結合親友、社工資源在APP呈現。

長青中心主任于桂蘭表示，依戶籍資料顯示，確實全市獨老人口有12萬人，但經調查「籍在人不在」的情形很普遍，實際獨居者僅佔3成，此次和苓雅區合作，就是藉由里長、里幹事等地方優勢，確實掌握獨老情形和名單，約5月至8月就能完成，藉此與民政系統建立合作網絡模式。

獨居老人 風險 高雄市

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