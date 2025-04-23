屏東黑鮪魚文化觀光季5月3日登場 今年首度到琉球辦音樂會

2025屏東黑鮪魚文化觀光今年第25年，5月3日到7月6日推出系列活動，除海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，今年特別在離島琉球鄉增加一場琉住你音樂會，另外也推出消暑「鮪魚造型冰棒」與限量「潮鮮袋」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季從2001年開辦邁入第25年，打造出國家級節慶活動品牌，從傳統農業成功轉型為觀光、文化、美食與資源永續四位一體的觀光旅遊活動。

2025屏東黑鮪魚文化觀光季由「海洋音樂會」打頭陣，邀請屏東子弟動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等堅強卡司帶來精采演出，為活動揭開序幕，5月3日晚間7點在東港鎮東新國中前。

今年首度將活動版圖延伸至離島琉球鄉，5月17日晚間舉辦「琉住你音樂會」，邀請台語歌手許富凱、黃妃、楊繡惠、陳孟賢及草屯囝仔等藝人，夏夜海風吹拂加上璀璨煙火秀，預期吸引遊客前往朝聖，掀起屏東旅遊熱潮。

每年開放報名秒殺的「美食推廣宴」，今年5月7日12點開始報名，6月7日晚間6時在東隆宮廣場前辦理，限量100桌，一桌5980元，黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦等在地食材製作出10道菜，搭配紅寶石歌廳秀，由許富凱、龍千玉及施文彬台語歌手，民眾享受美食聽好歌。

「大鮪市集」6月14、15日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結特色攤商，並規畫海洋趣味拍照裝置及打卡區，玖壹壹、蕭秉治等藝人帶來表演，還有煙火秀，歡迎大家來吹風、看海、賞煙火和逛市集。

6月21日在東隆宮廣場前舉行經典之夜，有陳美鳳、殷正洋、趙詠華等歌手，和民眾分享經典好歌。

傳播處指出，黑鮪魚文化觀光季期間，每周五、六、日上午11時至晚間6時東港候船室外販售鮪魚造型冰棒，芒果、草莓、百香果、巧克力、多多及花生6種口味，一支65元、兩支120元。也有販售今年限量紀念品「潮鮮袋」，以環保材質杜邦紙製作，除在東港候船室外現場販賣，也可在Pinkoi購物平台購買，網路價249元，活動期間至販售攤位出示大東港地區（東港、新園、林邊及小琉球）消費證明，不限金額，199元現場優惠價。