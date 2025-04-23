快訊

聖騎士出任務 賴總統指派陳建仁出席教宗葬禮

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東黑鮪魚文化觀光季5月3日登場 今年首度到琉球辦音樂會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東黑鮪魚文化觀光季每年開放報名秒殺的美食推廣宴，今在6月7日舉行，限量100桌，一桌5980元，5月7日中午12點開放報名，圖為去年舉辦情況。圖／屏東縣政府提供
屏東黑鮪魚文化觀光季每年開放報名秒殺的美食推廣宴，今在6月7日舉行，限量100桌，一桌5980元，5月7日中午12點開放報名，圖為去年舉辦情況。圖／屏東縣政府提供

2025屏東黑鮪魚文化觀光今年第25年，5月3日到7月6日推出系列活動，除海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，今年特別在離島琉球鄉增加一場琉住你音樂會，另外也推出消暑「鮪魚造型冰棒」與限量「潮鮮袋」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季從2001年開辦邁入第25年，打造出國家級節慶活動品牌，從傳統農業成功轉型為觀光、文化、美食與資源永續四位一體的觀光旅遊活動。 

2025屏東黑鮪魚文化觀光季由「海洋音樂會」打頭陣，邀請屏東子弟動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等堅強卡司帶來精采演出，為活動揭開序幕，5月3日晚間7點在東港鎮東新國中前。

今年首度將活動版圖延伸至離島琉球鄉，5月17日晚間舉辦「琉住你音樂會」，邀請台語歌手許富凱、黃妃、楊繡惠、陳孟賢及草屯囝仔等藝人，夏夜海風吹拂加上璀璨煙火秀，預期吸引遊客前往朝聖，掀起屏東旅遊熱潮。 

每年開放報名秒殺的「美食推廣宴」，今年5月7日12點開始報名，6月7日晚間6時在東隆宮廣場前辦理，限量100桌，一桌5980元，黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦等在地食材製作出10道菜，搭配紅寶石歌廳秀，由許富凱、龍千玉及施文彬台語歌手，民眾享受美食聽好歌。 

「大鮪市集」6月14、15日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結特色攤商，並規畫海洋趣味拍照裝置及打卡區，玖壹壹、蕭秉治等藝人帶來表演，還有煙火秀，歡迎大家來吹風、看海、賞煙火和逛市集。

6月21日在東隆宮廣場前舉行經典之夜，有陳美鳳、殷正洋、趙詠華等歌手，和民眾分享經典好歌。

傳播處指出，黑鮪魚文化觀光季期間，每周五、六、日上午11時至晚間6時東港候船室外販售鮪魚造型冰棒，芒果、草莓、百香果、巧克力、多多及花生6種口味，一支65元、兩支120元。也有販售今年限量紀念品「潮鮮袋」，以環保材質杜邦紙製作，除在東港候船室外現場販賣，也可在Pinkoi購物平台購買，網路價249元，活動期間至販售攤位出示大東港地區（東港、新園、林邊及小琉球）消費證明，不限金額，199元現場優惠價。 

屏東黑鮪魚文化觀光季今年與高鐵假期合作推出優惠遊程，高鐵假期推出「高鐵飯店聯票」及「高鐵國旅聯票」。詳情可到2025屏東黑鮪魚文化觀光季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

2025屏東黑鮪魚文化觀光季今年推出消暑「鮪魚造型冰棒」，有六種口味。記者劉星君／攝影
2025屏東黑鮪魚文化觀光季今年推出消暑「鮪魚造型冰棒」，有六種口味。記者劉星君／攝影
2025屏東黑鮪魚文化觀光季今年第25年，5月3日到7月6日推出系列活動，除海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，今年特別在離島琉球鄉增加一場琉住你音樂會。另外也推出消暑「鮪魚造型冰棒」與限量「潮鮮袋」。記者劉星君／攝影
2025屏東黑鮪魚文化觀光季今年第25年，5月3日到7月6日推出系列活動，除海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，今年特別在離島琉球鄉增加一場琉住你音樂會。另外也推出消暑「鮪魚造型冰棒」與限量「潮鮮袋」。記者劉星君／攝影
2025屏東黑鮪魚文化觀光季今年推出限量「潮鮮袋」。記者劉星君／攝影
2025屏東黑鮪魚文化觀光季今年推出限量「潮鮮袋」。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 音樂會 黑鮪魚

延伸閱讀

屏東採集海草果實 世界地球日種下千顆種子復育

屏東大店長基礎班開訓 首見外籍學員開印度餐廳

營養也能很米其林 屏東社區關懷據點料理好手大顯身手

屏東銀閃閃廚藝競賽 31社區據點秀創意料理

相關新聞

高雄獨居老人「列冊關懷」僅0.7% 恐釀社會安全網漏洞

高雄市全市獨居老人約有12.6萬人，占全市老年人口23％，目前社會局卻僅掌握1萬餘人，甚至重點關懷的「列冊獨居老人」僅有...

屏東黑鮪魚文化觀光季5月3日登場 今年首度到琉球辦音樂會

2025屏東黑鮪魚文化觀光今年第25年，5月3日到7月6日推出系列活動，除海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，...

影／網友起底是貸款黃牛 飯糰店女房東反駁「若作高利貸早就退休」

高雄青海路樋口飯糰店發生租約糾紛，網友起底邵姓女房東疑似從事「金融貸款黃牛」。邵姓女房東今天上午出面澄清，強調她成立公司...

封閉近十年 北竿北海坑道4月25日重啟打造戰地新亮點

北竿北海坑道於民國105年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放，封閉近十年，將於4月25日上午9時對外開放，馬祖國家風景區管...

世界閱讀日 壽山動物園製「可食書」給黑猩猩

今天是世界閱讀日，高雄壽山動物園發揮創意，為黑猩猩設計可食用書本，內頁藏著黑猩猩喜愛的葵瓜子、鳳梨乾、葡萄乾等食物，也藉...

高雄飯糰店女房東被指金融貸款黃牛「案號滿滿」？她發聲駁斥

粉專「M8喝酒老實說」昨(22)日在臉書透露該名邵姓女房東為金融貸款黃牛，並多次違反勞基法，認為飯糰店還是租約到期就搬走；但該則發文引來邵姓女房東透過媒體反駁，表示自己從未有過民刑事糾紛，若真的從事貸款收高利，那早就可以退休了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。