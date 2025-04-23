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影／網友起底是貸款黃牛 飯糰店女房東反駁「若作高利貸早就退休」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
針對被網友指稱是「貸款黃牛」邵姓女房東今天出面表示，她的公司已經營業30年，是經濟部合法立案的財務顧問公司、財務管理諮詢公司、及物業管理公司。記者王勇超／攝影
針對被網友指稱是「貸款黃牛」邵姓女房東今天出面表示，她的公司已經營業30年，是經濟部合法立案的財務顧問公司、財務管理諮詢公司、及物業管理公司。記者王勇超／攝影

高雄青海路樋口飯糰店發生租約糾紛，網友起底邵姓女房東疑似從事「金融貸款黃牛」。邵姓女房東今天上午出面澄清，強調她成立公司至今已經30年，與客戶從沒有過民刑事糾紛，「如果我是做高利貸，早就可以退休，不必每個月還要繳10多萬元的貸款」。

臉書粉專「M8喝酒老實說」昨晚發文表示，從飯糰店的地址查詢公司，得知該地址開立1間貸款代辦公司，「原來是金融貸款黃牛啊」，代辦公司就是就是一般民眾接受到「話術」被包裝、使用假資料或透過不正當管道跟銀行貸款。

「M8喝酒老實說」指出，民眾請代辦公司貸款成功後會被收取10-20%高額手續費，比如申請核准80萬要被拿走16萬這樣的意思，在金管會與銀行法都是不允許透過代辦公司貸款。

「M8喝酒老實說」表示，查詢也發現違反勞基法的事項出來，「案號滿滿，看起來本身就不是什麼好咖了」，建議飯糰店還是租約到就搬走吧。

邵姓女房東今天出面表示，她的公司已經營業30年，是經濟部合法立案的財務顧問公司、財務管理諮詢公司、及物業管理公司，早期與花旗銀行合作，是嘉義以南唯一的信用卡代理公司。

邵姓女房東說，現在中小企業主沒上過勞工局的應該是少之又少，「那些都是小事」。記者追問是什麼小事？沒保勞健保還是沒有加班費、育嬰假？邵姓女房東說「那些都有給」，員工是要爭取非志願離職書，但她沒開，因此被檢舉，協調後已經沒事了。

日本人樋口先生和妻子張美娟在日本新潟生活30多年，希望將日本優質物產介紹給台灣朋友，兩人返台定居後在鼓山區青海路租下店面，販售日式飯糰，不料卻與邵姓女房東發生租約糾紛。近日許多人來到飯糰店購買飯糰，表達支持。

房東 日本 飯糰

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