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封閉近十年 北竿北海坑道4月25日重啟打造戰地新亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
北海坑道重啟開放前，馬管處於日前舉辦祈福儀式，馬管處長洪志光邀集北竿鄉長吳金平、軍方代表與在地民眾共同參與，並由在地信仰中心午沙境五福天仙府出轎舉行傳統「扛乩」儀式，祈求平安順利。圖／馬祖國家風景區管理處提供
北海坑道重啟開放前，馬管處於日前舉辦祈福儀式，馬管處長洪志光邀集北竿鄉長吳金平、軍方代表與在地民眾共同參與，並由在地信仰中心午沙境五福天仙府出轎舉行傳統「扛乩」儀式，祈求平安順利。圖／馬祖國家風景區管理處提供

北竿北海坑道於民國105年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放，封閉近十年，將於4月25日上午9時對外開放，馬祖國家風景區管理處近日宣布，經歷多年整修後，北海坑道的前段區域已完成安全強化與環境改善，將以嶄新風貌迎接遊客，成為北竿地區戰地觀光的新亮點。

北海坑道位於連江縣北竿鄉，為一條全長逾500公尺的一字型坑道，貫穿坂里至午沙，該坑道建於民國57年，與南竿北海坑道同期動工，歷時3年完成，工程艱鉅，期間有逾百名官兵殉職，見證馬祖地區過去的軍事緊張態勢。原設計作為軍用小艇停泊用地，但實際並未投入使用。隨著戰地政務於民國81年解除，北海坑道自95年起轉型為觀光景點，吸引不少對戰地文化有興趣的旅客前來探訪。

據了解，北海坑道在105年因雨季影響，午沙端入口發生巨石崩落，造成結構安全疑慮，馬管處隨即封閉坑道，暫停開放，經多年觀察，確認地質條件趨於穩定後，自112年起展開修繕工程。考量坑道深處仍存結構風險，馬管處決定開放自入口至第一轉角的前段區域，並設置觀景平台、修復公共廁所與步道，以確保遊客安全。

馬管處於日前舉辦祈福儀式，由馬管處長洪志光主祭，邀集北竿鄉長吳金平、軍方代表與在地民眾共同參與，並由在地信仰中心午沙境五福天仙府出轎舉行傳統「扛乩」儀式，祈求參訪平安順利。洪志光強調，觀光推動的首要原則即為「安全」，未來將持續精進設施品質，同時保留軍事歷史與在地文化特色。

馬管處表示，北海坑道重啟後，將搭配慢活旅遊與徒步觀光概念，規劃以坂里白馬尊王廟為起點，串聯40據點、坂里沙灘、天后宮、坂里大宅、北竿遊客中心與37據點等景點，最終抵達北海坑道，形成一條結合歷史人文與自然風光的遊憩廊帶，提供遊客深度探索北竿戰地風貌的旅遊體驗。

北海坑道的重新開放，不僅標誌著馬祖戰地觀光資源的活化，也象徵地方文化與歷史記憶的延續，馬管處期待未來能吸引更多遊客前來北竿，感受這段沉靜而厚重的軍事地景所承載的歷史意涵。

封閉近十年，馬祖北竿的北海坑道將於4月25日上午9時正式對外開放，馬管處說，經歷多年整修後，北海坑道將以嶄新風貌迎接遊客，成為北竿地區戰地觀光的新亮點。圖／馬祖國家風景區管理處提供
封閉近十年，馬祖北竿的北海坑道將於4月25日上午9時正式對外開放，馬管處說，經歷多年整修後，北海坑道將以嶄新風貌迎接遊客，成為北竿地區戰地觀光的新亮點。圖／馬祖國家風景區管理處提供
馬祖北竿的北海坑道105年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放，封閉近十年的，將於4月25日上午9時正式對外開放。圖／馬祖國家風景區管理處提供
馬祖北竿的北海坑道105年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放，封閉近十年的，將於4月25日上午9時正式對外開放。圖／馬祖國家風景區管理處提供

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