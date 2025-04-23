快訊

勿高估台灣年輕人作戰意願？美期刊3原因籲保留看待 國防體制未準備好

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

馬公城隍廟贈反光背心 澎警執勤添利器

中央社／ 澎湖縣23日電

馬公城隍廟今天捐贈500件警用交通反光背心給澎湖縣警局，尤其城隍廟境主「靈應侯」環島出巡遶境祈安大典、花火節將陸續登場，希望確保員警執行交管勤務的安全。

城隍廟捐贈500件警用交通反光背心，今天在澎湖縣警局舉行，城隍廟董事長顏嘉弘代表捐贈，警察局長林温柔回贈感謝狀與紀念品，澎湖議會議長陳毓仁到場見證。

顏嘉弘表示，長達3個月的2025澎湖國際海上花火節及遶境等大型活動將陸續登場，都需仰賴警方交通安全維護，尤其花火節晚間施放，更需加強夜間執勤安全，在城隍廟董事會支持下，率先捐贈500件交通反光背心給警局，提供給警局所轄分局各外勤單位服勤之用。

陳毓仁也應允，未來持續支持，讓每位員警都有1件，提供執勤上的保障。

林温柔感謝城隍廟全體董監事對警察工作的協助與支持，將全力維護澎湖治安、交通秩序，提供民眾最優質的生活與旅遊環境，共同營造幸福菊島的願景。

澎湖縣警局表示，城隍廟捐贈的反光背心反光係數良好，加上材質比較通風，捐贈儀式後，將帶回給各外勤的分駐、派出所員警服勤使用。

城隍廟 澎湖縣 花火節

延伸閱讀

特殊奧運／澎湖選手奪牌 縣長陳光復頒贈賀匾

澎湖馬公早上連2起重大車禍 70歲男捲車底重傷、1男自撞喪命

澎湖GO交通服務平台 募百名非澎湖民眾5/1起公測

小叔蜜月變「全家總動員」！澎湖行噴20萬 網友大讚：有器度

相關新聞

高雄飯糰店承諾「有賺就能漲房租」？律師見房東聲明提出4疑點

高雄市鼓山區人氣日式飯糰店「樋口飯糰」近日爆出租約爭議，女房東邵姓女子疑似要求調漲租金未果後，與房客關係緊張。邵女強調，當初基於對創業者的同情，以低於市場行情的租金出租，並稱雙方曾口頭達成協議，若店家經營賺錢，願意調整房租。不過，該說法引起律師賴瑩真質疑，直言「滿頭問號」，並提出四大疑點，質疑此種口頭約定的合理性與合法性。

影／被吳淡如說是「潑婦房東」 飯糰店女房東喊：蒙受不白之冤

高雄青海路的租屋經營日本飯糰店的日籍老闆樋口先生與台籍妻子張美娟，近日與女房東發生調漲店租、砸花盆等糾紛，引發外界矚目。...

屏東黑鮪魚文化觀光季5月3日登場 今年首度到琉球辦音樂會

2025屏東黑鮪魚文化觀光今年第25年，5月3日到7月6日推出系列活動，除海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，...

影／網友起底是貸款黃牛 飯糰店女房東反駁「若作高利貸早就退休」

高雄青海路樋口飯糰店發生租約糾紛，網友起底邵姓女房東疑似從事「金融貸款黃牛」。邵姓女房東今天上午出面澄清，強調她成立公司...

封閉近十年 北竿北海坑道4月25日重啟打造戰地新亮點

北竿北海坑道於民國105年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放，封閉近十年，將於4月25日上午9時對外開放，馬祖國家風景區管...

世界閱讀日 壽山動物園製「可食書」給黑猩猩

今天是世界閱讀日，高雄壽山動物園發揮創意，為黑猩猩設計可食用書本，內頁藏著黑猩猩喜愛的葵瓜子、鳳梨乾、葡萄乾等食物，也藉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。