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世界閱讀日 壽山動物園製「可食書」給黑猩猩

中央社／ 高雄23日電
響應4月23日世界閱讀日，高雄壽山動物園發揮創意，為黑猩猩設計可食用書本。中央社（高雄市觀光局提供）
響應4月23日世界閱讀日，高雄壽山動物園發揮創意，為黑猩猩設計可食用書本。中央社（高雄市觀光局提供）

今天是世界閱讀日，高雄壽山動物園發揮創意，為黑猩猩設計可食用書本，內頁藏著黑猩猩喜愛的葵瓜子、鳳梨乾、葡萄乾等食物，也藉此訓練觀察力和靈活度。

為響應世界閱讀日，壽山動物園今年與園區志工一起為黑猩猩設計獨特的可食用瓦楞紙書本，讓黑猩猩透過尋找、翻頁、撕開書頁等過程，訓練觀察力和手指靈活度。

高雄市政府觀光局今天透過新聞稿表示，這些特製書本是由回收紙箱製成，內頁間巧妙藏著黑猩猩喜愛的葵瓜子、鳳梨乾、葡萄乾等美味食物，讓牠們必須動腦又動手，才能享用到書中驚喜。

壽山動物園表示，園內黑猩猩面對這些「可食書」，也展現了不同的「閱讀」風格。黑猩猩「美珍」及「曼華」以飛快速度爬上棲架再翻開特製瓦楞紙書，而後埋頭享用書中葵瓜子、鳳梨乾、葡萄乾等。

反觀性急的黑猩猩「莉忠」，則直接用嘴咬開書頁，讓藏在書頁中的食物散落一地，再沿途慢慢撿拾享用，充分展現不同個體在覓食行為上的差異。

壽山動物園指出，閱讀與動物世界密不可分，許多精彩的兒童繪本都以動物為主角，讓小朋友跟著故事情節與動物主角一起冒險，家長再帶孩子到訪動物園觀察繪本中的動物原型，達到寓教於樂的效果。

觀光局表示，4月23日世界閱讀日是聯合國教科文組織紀念文豪莎士比亞（William Shakespeare）、西班牙知名作家塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）等文學作家而制訂，以緬懷並頌揚他們的貢獻。

壽山動物園 鳳梨 黑猩猩

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