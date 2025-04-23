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高雄飯糰店女房東被指金融貸款黃牛「案號滿滿」？她發聲駁斥

聯合新聞網／ 綜合報導
被指是金融貸款黃牛，邵姓女房東透過媒體駁斥。報系資料照／記者劉學聖攝影
被指是金融貸款黃牛，邵姓女房東透過媒體駁斥。報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄市鼓山區人氣日式飯糰店「樋口飯糰」近日爆出租約爭議，女房東邵姓女子疑似要求調漲租金未果後，與房客關係緊張，甚至砸毀自己放在店門口的花瓶。臉書粉專「M8喝酒老實說」昨(22)日透露該名邵姓女房東為金融貸款黃牛，並多次違反勞基法，認為飯糰店還是租約到期就搬走；但該則發文引來邵姓女房東透過媒體反駁，表示自己從未有過民刑事糾紛，若真的從事貸款收高利，那早就可以退休了。

粉專「M8喝酒老實說」指稱，從飯糰店的地址查詢，得知邵姓房東開了一家名為「晨鑫忠信」的公司，老闆為「邵鈞」。其中「晨鑫忠信」與「邵鈞」在光華路上開立了一間「貸款代辦公司」，意即金融貸款黃牛，該家公司還與青海路上的金融代辦詐騙公司是同位老闆。

「M8喝酒老實說」指，所謂代辦公司，意即就是一般民眾被以「話術」包裝，並使用假資料或透過不正當的管道向銀行貸款。在貸款成功後，公司會向民眾收取10%至20%的高額手續費，例如，申請核准80萬，就要抽走16萬，這在金管會與銀行法中，都是被不允許的操作。

他還指邵姓房東在經過查詢後也被發現有諸多違反勞基法的事項，「案號滿滿」，「看起來本身就不是什麼好咖」，他建議飯糰店還是租約到期就搬走為妙。

邵姓女房東今(23)日透過媒體「ETtoday」澄清，表示自己成立公司已31年，從未有過民刑事糾紛，並且「這是最驕傲的事」，稱自己若真的從事貸款收高利，那早就可以退休，不用月繳10幾萬貸款。

房東 詐騙 飯糰

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