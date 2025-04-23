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影／被吳淡如說是「潑婦房東」 飯糰店女房東喊：蒙受不白之冤

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
邵姓女房東昨天下午出面開記者會。記者王勇超／攝影
邵姓女房東昨天下午出面開記者會。記者王勇超／攝影

高雄青海路的租屋經營日本飯糰店的日籍老闆樋口先生與台籍妻子張美娟，近日與女房東發生調漲店租、砸花盆等糾紛，引發外界矚目。作家吳淡如心疼樋口夫妻遭遇，並苦勸女房東「沒有人要跟流氓潑婦做生意」。女房東今天說，媒體人僅知其一不知其二。

邵姓女房東今天上午說，她在網路上雖有說明，但並沒有獲得很大的支持，目前網路上的聲音一面倒，覺得日本人很可憐、飯糰店老闆樋口先生很有禮貌，仍有許多人抨擊她是惡房東。

邵姓女房東指出，甚至連知名作家吳淡如也說她是「潑婦房東」，網紅楊律師（黑心律師）甚至在網路提醒房東可用那些法令告她，她覺得這些媒體人都「僅知其一，不知其二」。

針對此次樋口飯糰與邵姓房東的糾紛，吳淡如在臉書貼文中直言，「不會有人想跟沒信用的人在一起、和流氓潑婦做生意」，以自身經歷呼籲，短多長空的事情，千萬不要做，「我講的不只是道德，還是利益」。

邵姓女房東表示，部分媒體報導說她阻礙飯糰店的生意，「說我叫顧客不要來買、這裡的飯糰很難吃」，但實際上她根本沒有這樣講過，卻沒有來找她本人的說法，讓她蒙受不白之冤。

女房東女房東昨天出面開記者會後，風波未平息，網友揪住她說的「中日友好」，質疑她是中國籍。邵姓女房東說，她講國語有點捲舌音，但她是中華民國、台灣人，讀國小時甚至歷經講台語要被懲罰在脖子掛牌的年代。

邵姓女房東坦言，她在昨天的記者會中「講得太急躁」，但這是因為她沒遇過這麼大陣仗；她認為整個事件是「兩個傻女人演了一齣戲給大家看」，目前對方的情緒尚未平復，她會等對方情緒沉澱後，再與對方談。

吳淡如 房東 網路 飯糰

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