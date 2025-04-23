高雄敬老卡增「運動中心優惠」需350萬 社會局已規劃中
高雄市敬老卡每年1200點社福點數，僅能使用在交通設施，許多長者、市議員都喊話希望增加市立運動中心、藝文場館優惠，北部各縣市都已陸續實施；高雄市社會局已評估增加運動中心一年需增加350萬元經費，社會局長蔡宛芬表示，現已朝此方向規劃中，惟財畫法目前中央、地方權責仍不明，經費計畫仍無法確定。
高雄敬老卡除了未限額免費搭乘市區公共車船和輕軌外，每年有1200點社福點數，可用作搭乘高雄捷運及特約計程車，去年5月更擴大功能可用於搭乘台鐵高雄轄內車站，每趟次最高扣抵50點，點數用畢仍有半價優惠，社福點數於每年年底若有有餘額不會累計至隔年，每年會重新給予1200點。
據統計，65歲以上長者運動對大腦、心臟、骨骼等健康狀況都有助益，尤其每周運動150分鐘的中強度運動或75分鐘高強度運動，對健康改善有顯著幫助；市議員許采蓁認為，目前高雄敬老卡仍未提供市府運動場館優惠，六都中，台北、新北、桃園、台中都有運動中心、游泳池優惠措施，惟高雄僅有「交通優惠」。
根據社會局依照目前敬老卡使用狀況評估，若開放使用高雄各運動中心，一年所需經費約增加 350萬元；若開放市立文化場館，每年需經費約增加180萬元。許采蓁表示，增加2個項目一年需530萬經費，市府財政應可應付，對長者的助益更大，能藉此鼓勵長者走出家裡、參與社會，尤其運動能大大降低死亡風險。
目前高雄敬老卡僅有「行」的優惠，降低交通成本、增加出門誘因；許采蓁認為「敬老卡第二階段應該是增加長者出門誘因，而運動和逛文化場館就是最直接的誘因！」社會局長蔡宛芬表示，目前已有與運發局、文化局規畫開放市立運動中心、市立藝文場館，雖然經費不多，但目前因中央財畫法的分配細節仍不明，需等到中央、地方權責確定後，才能核定相關經費。
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