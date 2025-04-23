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金門購物嘉年華熱烈開跑 陳福海宣布加碼抽Gogoro機車

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2025金門購物嘉年華」自3月29日啟動以來，吸引大量民眾與在地商家參與，圖說開幕啟動儀式，貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門購物嘉年華」自3月29日啟動以來，吸引大量民眾與在地商家參與，圖說開幕啟動儀式，貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影

2025金門購物嘉年華自3月29日啟動以來，吸引大量民眾與在地商家參與，消費登錄筆數突破5萬筆、累積金額初估超過新台幣千萬元，金門縣長陳福海今天宣布，為激勵民眾持續消費、活絡地方經濟，活動將於最後一周加碼抽出一輛市值逾7萬元的Gogoro電動機車，盼帶動買氣再升溫。

金門縣政府產業發展處表示，本次嘉年華由縣府主辦、金門酒廠協辦，共有超過180家在地商家加入特約行列，涵蓋餐飲、零售、伴手禮、旅宿等多元業種，民眾只要於特約商家消費即可獲得抽獎資格，享有折扣優惠之外，還能參與豐富抽獎活動，活動推出以來反應熱烈。

目前主辦單位已送出240項獎品，包括Nintendo Switch OLED、PS5 Slim、金門酒廠金門啤酒禮盒、POP MART人氣公仔等，吸引眾多消費者踴躍參與。活動期間，中獎民眾陸續領獎，場面熱鬧，也讓民眾在購物同時享受抽獎的樂趣。

縣府指出，本次活動不僅有效刺激本地消費，更成功吸引觀光客與陸客參與，對促進金門觀光產業發展具有正面助益。不少商家反映，顧客為爭取更多抽獎機會，主動提高消費金額，進一步拉抬店家營收，也提升了金門品牌能見度。

為感謝民眾支持與參與，縣長陳福海特別宣布，在活動最後一周加碼推出Gogoro電動機車抽獎，希望透過高價值獎品帶動更多消費行為，進一步提振地方經濟。

2025金門購物嘉年華將持續至4月30日，4月25日與5月2日將舉辦兩場壓軸抽獎活動，更多促銷資訊與抽獎辦法可至官方網站查詢（https://portaly.cc/kinmen2025）。縣府呼籲民眾把握機會，踴躍消費，支持在地商家，為金門經濟注入更多活力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣長陳福海今天宣布，為激勵民眾持續消費、活絡地方經濟，金門購物嘉年華活動將於最後一周加碼抽出一輛市值逾7萬元的Gogoro電動機車，盼帶動買氣再升溫。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣長陳福海今天宣布，為激勵民眾持續消費、活絡地方經濟，金門購物嘉年華活動將於最後一周加碼抽出一輛市值逾7萬元的Gogoro電動機車，盼帶動買氣再升溫。記者蔡家蓁／翻攝
「2025金門購物嘉年華」推出受到不少民眾的歡迎。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門購物嘉年華」推出受到不少民眾的歡迎。記者蔡家蓁／攝影

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