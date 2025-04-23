高雄過港隧道AI助攻 導入超高車輛示警系統

高雄市鼓山區人氣日式飯糰店「樋口飯糰」近日爆出租約爭議，女房東邵姓女子疑似要求調漲租金未果後，與房客關係緊張。邵女強調，當初基於對創業者的同情，以低於市場行情的租金出租，並稱雙方曾口頭達成協議，若店家經營賺錢，願意調整房租。不過，該說法引起律師賴瑩真質疑，直言「滿頭問號」，並提出四大疑點，質疑此種口頭約定的合理性與合法性。

2025-04-23 10:40