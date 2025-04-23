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在地最強後盾 東港興和社區物資銀行整合獨老關懷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點，關懷據點團隊們合照。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點，關懷據點團隊們合照。圖／屏東縣政府提供

強化弱勢家庭物資援助，屏東縣政府結合民間慈善團體成立「物資銀行」，東港鎮興和社區物資銀行，結合社區據點日常活動與社工訪視，讓物資發送不再只是「配送」服務，結合關懷行動。 

屏東縣政府社會處表示，物資銀行「興和社區」物資站在202410月成立，縣府團隊、東港鎮興和社區發展協會及社團法人高雄市慈善團體聯合總會承辦，除物資銀行救助，結合獨居老人關懷服務，社工評估長輩需求，提供營養品或生活物資，達到延緩孤老及弱勢失能，讓屏東社會福利全人服務模式更綿密。 

社會處表示，興和社區關懷據點是第一個與社區據點合作，結合獨居長輩關懷與物資銀行服務的創新據點，社區熟悉的人脈網絡與日常互動，讓物資能更貼近實際需求，避免資源重複，讓長輩在熟悉環境中更願意走出家門領取生活物資，也能參與社區健康、手作課程，延緩失能、促進社會參與。 

「送物資從來不只是遞上一袋米、幾包罐頭，更重要的是送到人心裡。」常年服務在地鄉親，並提供居家關懷與送餐的興和社區理事長顏陳珍霞說，「有時候長者不好意思開口要物資，但社區據點天天見面，就能默默觀察、適時提供。」讓服務不只是物資援助，更是人與人之間情感與信任的橋梁。 

67歲的曾阿順（化名）分享，起初他對申請物資很不好意思，但看到理事長與社工熱心探訪，鼓起勇氣提出申請，也感謝縣府幫助，不只物資周到，連人也溫暖。 

83歲蘇阿美（化名）是社區據點資深志工，她說，社區就像她的第二個家，每天到據點參加活動，「身體有時累，但時間到了腳就自動走出門」。她最常領取米、罐頭等自煮用品，喜歡參加社區舉辦運動、手作課程，生活充實又快樂。 

社會處表示，東港興和社區物資銀行具有「公私協力、深入在地、深耕關懷」的特色據點，展現出物資服務結合社區據點的最佳實踐教材。

社會處指出，屏東縣已設置26處物資服務據點，包含2處總站、15處設於社福中心及原住民家庭服務中心的分站、8處結合社區據點設立的社區站，以及1處物資倉儲中心。未來評估其他社區據點導入特色模式，讓物資銀行走入人群、送得更準，讓社會安全網落實到每位最需要的人身邊。

屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點，長輩參加關懷據點活動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點，長輩參加關懷據點活動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點，長輩在物資銀行物資挑選示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點，長輩在物資銀行物資挑選示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港鎮興和社區物資銀行整合關懷據點。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 東港 社工

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