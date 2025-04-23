台東縣推慢旅永續聯盟 遴選30業者最高補助15萬
台東縣政府推出永續觀光產業輔導計畫，邀請業者加入「台東慢旅永續聯盟」，縣政府將選出30家業者，提供補助，輔導產業提升競爭力或取得國際認證，每家業者最高補助15萬元。
台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，台東縣政府為推動永續觀光、落實在地低碳轉型，21日舉辦「2025台東永續觀光產業輔導遴選」說明會，邀請有志投入永續發展的在地業者加入「台東慢旅永續聯盟」。
台東縣政府將選拔30家業者，提供總補助金約新台幣300萬元，其中23家每家8萬5000元、7家每家15萬元，輔導產業提升競爭力與永續經營能力，或取得國際認證。
卜敏正表示，遴選計畫自即日起開放報名至4月28日截止，開放在地旅宿、餐飲、遊程體驗、文化展演、農林漁牧等相關產業線上申請。獲選的在地多元產業30家業者，將提供一系列專業資源，包括顧問輔導、永續轉型補助、品牌行銷、進修課程等，全面提升企業競爭力與永續經營能力。
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