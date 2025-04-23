高雄飯糰店承諾「有賺就能漲房租」？律師見房東聲明提出4疑點

高雄市鼓山區人氣日式飯糰店「樋口飯糰」近日爆出租約爭議，女房東邵姓女子疑似要求調漲租金未果後，與房客關係緊張。邵女強調，當初基於對創業者的同情，以低於市場行情的租金出租，並稱雙方曾口頭達成協議，若店家經營賺錢，願意調整房租。不過，該說法引起律師賴瑩真質疑，直言「滿頭問號」，並提出四大疑點，質疑此種口頭約定的合理性與合法性。

邵姓房東接受媒體訪問時表示，當初樋口夫妻透過仲介找上她，1樓店面租金1萬9800元，5樓兩房1萬5200元，總共35000元，低於同區域店面平均租金3萬5000元至6萬元的行情。她指出，當時對方曾口頭承諾，若日後營運有賺錢，願意調整租金。對此飯糰店的老闆娘表示，邵姓女房東「自己講出來的話都不用負責任」，現在已在走法律程序。

律師賴瑩真昨晚在臉書粉專發文，直言自己雖然沒有當過房東，但是看到邵姓房東的說明，實在滿頭問號。

賴瑩真首先質疑，「若有賺錢就漲租，那是否意味著房客永遠不能賺錢？否則就要一直被調漲？」其次，她指出，房東是否有看到店家營收報表？又是如何得知對方賺錢與否？

賴瑩真說，第三個疑點在於，若真的同意漲租，卻未約定漲幅，「哪個房客敢同意這種模糊條件？那不如直接叫房客簽空白支票給你」。最後她反問，既然雙方租約已有公證，當初怎麼沒把這項重要條件寫入合約中？

賴瑩真律師表示，「感覺房東出面好像引發更多疑問了耶」，她提醒，即便店面已經租出去，就算裡面的東西是房東的，「房東也沒有破壞物品的權利喔」。