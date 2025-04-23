高雄澄清湖園區促觀光 環團憂汙染

高雄市府預計今年中和自來水公司簽約，接管澄清湖風景區，整頓園區道路、增加觀光，開放民眾、車輛免費入園；環保團體認為恐造成過度開發，汙染飲用水源。市府回應，環境永續、兼顧飲用水安全為最大原則。

澄清湖風景區是高雄水源重地，現由自來水公司第七區管理處管理，園內適度開發，入園採購票、總量管制；市府規畫代管風景區，預計今年中簽約，屆時工務、環保、交通等部門將整修園區湖畔人行步道和停車空間，取消部分閘門，串接園內外道路，預計明年中全面免費開放。

森林城市協會表示，市府代管澄清湖園區採觀光導向，恐過度開發，對大高雄飲用水有安全疑慮，汽機車免費入園加上取消閘門，園內遊客會與汽車爭道、吸廢氣，亂丟垃圾等有水源汙染疑慮；取消門票導致園區經費更不足，需仰賴外界補助，在市府各局處人力經費吃緊下，管理品質只會更低。

公園處回應，市府未來整合澄清湖和周遭的圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園，設立澄清湖大公園，環境永續並兼顧飲用水安全為原則，著重山坡地維護保育，水庫水域部分仍由自來水公司維護管理，行人免費入園，交通動線仍維持原管制強度，未全面開放，強調「整體規畫尚在草案討論中」。