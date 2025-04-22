屏東採集海草果實 世界地球日種下千顆種子復育

好好善待動物協會與農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心等復育台灣本島海草，4月中旬起在屏東縣海口港採集海草果實，也在今天世界地球日達成種下1000顆種子目標。

為實踐推廣海洋保育核心理念，好好善待動物協會、水試所東部中心及台東區漁會14日簽合作備忘錄，攜手推動台灣本島海草復育計畫。

好好善待動物協會動保環保組副組長施薏茹告訴中央社記者，屏東海口海草床面積約9.122公頃，分布範圍狹長，東起海口漁港堤岸，南到黃金海岸一帶，是台灣本島分布面積最大海草床；協會每1到2個月現地觀察，發現海草床相對穩定，選定從這裡採集。

施薏茹說，採集草種為泰來草，主要生長在沙地，也可攀附在珊瑚礁岩，有助於維持生態多樣性，會吸引魚、蝦進駐海域，也是海龜與儒艮食用草種。

好好善待動物協會表示，2024年9月起展開首階段本島復育區域評估與海草移植測試，選定「台東縣富山漁業資源保育區」作為主要復育基地，期望提升台灣本島海岸海草床覆蓋面積。

好好善待動物協會說，在水試所東部中心助理研究員許嘉閔指導與帶領下，4月中旬順利舉辦首場海草果實採集與種植活動，第2場次21、22日舉行，招募浮潛志工採集果實；此外，2場次共種下1000顆種子，這批海草育苗完成後將移植富山漁業資源保育區，或在海口海草床遭破壞時作修補用。