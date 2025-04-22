快訊

為何賴政府敢大動作追殺在野黨？ 學者揭一關鍵：美國沒空管

美國防部人事地震 赫塞斯幕僚長也要換位子

康橋學生單車環島遇逆向橫禍！重傷學生完成手術 調整行程出爐

屏東採集海草果實 世界地球日種下千顆種子復育

中央社／ 屏東縣22日電

好好善待動物協會與農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心等復育台灣本島海草，4月中旬起在屏東縣海口港採集海草果實，也在今天世界地球日達成種下1000顆種子目標。

為實踐推廣海洋保育核心理念，好好善待動物協會、水試所東部中心及台東區漁會14日簽合作備忘錄，攜手推動台灣本島海草復育計畫。

好好善待動物協會動保環保組副組長施薏茹告訴中央社記者，屏東海口海草床面積約9.122公頃，分布範圍狹長，東起海口漁港堤岸，南到黃金海岸一帶，是台灣本島分布面積最大海草床；協會每1到2個月現地觀察，發現海草床相對穩定，選定從這裡採集。

施薏茹說，採集草種為泰來草，主要生長在沙地，也可攀附在珊瑚礁岩，有助於維持生態多樣性，會吸引魚、蝦進駐海域，也是海龜與儒艮食用草種。

好好善待動物協會表示，2024年9月起展開首階段本島復育區域評估與海草移植測試，選定「台東縣富山漁業資源保育區」作為主要復育基地，期望提升台灣本島海岸海草床覆蓋面積。

好好善待動物協會說，在水試所東部中心助理研究員許嘉閔指導與帶領下，4月中旬順利舉辦首場海草果實採集與種植活動，第2場次21、22日舉行，招募浮潛志工採集果實；此外，2場次共種下1000顆種子，這批海草育苗完成後將移植富山漁業資源保育區，或在海口海草床遭破壞時作修補用。

動物 屏東縣 復育

延伸閱讀

世界地球日 8休閒牧場推循環農業小旅行

世界地球日 台灣大邀民眾參與4項減碳挑戰

屏東大店長基礎班開訓 首見外籍學員開印度餐廳

響應世界地球日 北台8縣市發起植樹活動盼百萬人種百萬樹

相關新聞

影／超噁！高雄岡山名店肉粽藏指甲片 衛生局責令限期改善

高雄網友爆料，一家岡山肉粽名店爆出食安問題，到店內吃肉粽吃到一半咬到硬物，吐出來結果是指甲甲片，害她差點吞下去，直呼「超...

快搶！跑進金門秘境探索夕陽跑今開放報名 限額2500名

結合運動、觀光與文化的「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於8月9日登場，今天晚間6點開放報名，活動分為10.6公里路跑...

影／高雄青海路樋口飯糰店租約爭議 房東親自說明原委

高雄青海路的樋口飯糰店與房東之間發生了一起租約糾紛，事件在社會上引起了廣泛的關注，由於房東因不滿與店主樋口夫婦的互動，竟...

高雄女房東揭飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」 現身喊冤：我不是惡房東

高雄青海路樋口飯糰店日前與房東發生租約風波，4月18日房東甚至砸毀自己放在店門口的花瓶，引起社會關注，但雙方各說各話。邵...

營養也能很米其林 屏東社區關懷據點料理好手大顯身手

屏東縣政府提升社區關懷據點餐飲服務，今以「據點米其林食在好營養」，首次以法式風格為主題，匯聚31個社區據點料理好手們，讓...

高市府接管澄清湖風景區 水庫仍由台水維管

高雄市政府今天表示，將接管原本由台灣自來水公司第七區管理處管理的澄清湖風景區，並以行人免費入園為原則，但水庫水域部分仍由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。