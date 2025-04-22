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影／超噁！高雄岡山名店肉粽藏指甲片 衛生局責令限期改善

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影／超噁！高雄岡山名店肉粽藏指甲片 衛生局責令限期改善

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄岡山肉粽名店被消費者投訴肉粽吃到指甲片。記者郭韋綺／翻攝
高雄岡山肉粽名店被消費者投訴肉粽吃到指甲片。記者郭韋綺／翻攝

高雄網友爆料，一家岡山肉粽名店爆出食安問題，到店內吃肉粽吃到一半咬到硬物，吐出來結果是指甲甲片，害她差點吞下去，直呼「超噁」；衛生局今天稽查，現場檢視員工並未使用指甲片，但發現料理區有多項缺失，已責令業者限期改善。

該名網友在社群平台發文，到岡山某肉粽店吃肉粽，點了一顆肉粽坐下來吃，結果吃到一半咬到硬硬的東西，吐出來發現是指甲甲片，讓她倒盡胃口，大呼超噁，向店員反應，店員冷回不是她用的，一句道歉也沒有。

網友也提到這家肉粽店曾被媒體報導，不是更該愛惜羽毛，更要應該注重食安問題？網友留言回應「真假，好噁心喔」、也有網友聯想到「人肉叉燒包」，還有人回「要是能咬到金子多好」，讓原PO無奈回覆「可惜沒有」。

衛生局今派員到現場，業者表示此案尚未接獲消費者反映，檢視員工未使用指甲片、並隨機抽檢肉粽無異物，業者有投保產品責任險，另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對部分食材未覆蓋、未離地放置、未有食品從業人員健康檢查等缺失。

衛生局說，已責令業者限期改善，屆期複查未改善，將依食品安全衛生管理法第8條暨同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

高市衛生局派員到肉粽店稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局派員到肉粽店稽查。圖／衛生局提供

指甲 衛生局

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