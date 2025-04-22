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全台兒虐死亡30人高雄佔12人 議員質疑防治不理想

中央社／ 高雄22日電

民進黨高雄市議員郭建盟今天質詢指兒虐防治不理想，去年全台兒虐死亡30人，高雄就佔了12人。社會局長蔡宛芬答詢表示，已加強社工訪視及醫療體系介入，2大面向補強改善。

郭建盟在議會質詢指出，根據衛福部公布數據顯示，採2019年至2023的5年平均，高雄市每萬人有38.57名孩子受虐，六都最高。此外，去年全台有30名孩子受虐死亡，高雄就佔12人，數字令人震驚，質社安網是否攔不住。

蔡宛芬答詢表示，近年高雄對兒虐的開案指標比中央寬鬆，比如父母親是藥癮者、脆弱等高風險家庭，有可能有危機的家庭就會先開案。另外，市府對於志工培力、後續支持部分也有再加強，希望讓社工更有能力及早發現。

蔡宛芬說，市府會要求社工人員每月一定要去訪視小朋友，有些社工人員看到小朋友有傷勢，可能會誤信父母親說法，或許是因社工人員沒有醫療背景、知識而無法判斷，因此去年開始已跟長庚醫院合作，讓醫療體系協助社工人員判斷。

蔡宛芬坦言，去年因為發生比較多案件，有發現幾個漏洞，包括社安網兒少的保護案件低，因此增加高風險評估、醫師諮詢等，讓第一線社工人員更有敏銳度提早看到可能被兒虐的家庭。

此外，民進黨高雄市議員黃彥毓質詢指出，高雄市現行「愛接送」身心障礙者交通服務雖標榜全年齡適用，但實務上卻未設計兒童專屬派車，導致不少身障家庭在固定通學、復健就醫等重複性交通需求落空。

黃彥毓表示，根據統計，高雄市0至18歲領有身心障證明者逾4000人，其中2399人正值義務教育年齡。然而現行制度並未針對學齡或高照顧強度的兒童設計通學優先排序與調度機制，使這些家庭在既有派車制度中被排擠。

對此，蔡宛芬回應，市府將召開跨局處會議，針對兒童身障者交通需求專案討論，未來由社會局主責，整合教育與交通端資源，針對通學與復健等需求設計新的調度模式，改善現行制度不足。

工人 社工 高雄市

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