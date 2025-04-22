快搶！跑進金門秘境探索夕陽跑今開放報名 限額2500名

結合運動、觀光與文化的「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於8月9日登場，今天晚間6點開放報名，活動分為10.6公里路跑組及6.4公里休閒組，報名限額2500名，今年的報名紀念品很超值，參賽者只要花400元就可以獲得，還能參加摸彩，最大獎是價值7萬元的重型機車1部，主辦單位將於今天傍晚6點開放報名，名額有限，要搶要快。

包括金門縣政府教育處長孫麗琪、金門縣觀光協會理事長周子傑、金門縣立體育場長王志仁、金門縣觀光處副處長洪蘋萱、教育處副處長董雲馨等人今天下午共同出席記者會，邀請各界跑者一起來金門探索秘境、追夕陽。

教育處長孫麗琪表示，今年賽道規劃融入金門東岸自然與文化景點，包括首次納入的南石滬公園、峰上村天后宮及媽祖雕像，跑者將在夕陽餘暉與微風中奔馳，沿途可欣賞海岸美景與在地風情，堪稱一場結合視覺與感官的路跑盛宴。

今年的秘境探索夕陽跑活動訂於114年8月9日下午，活動設有10.6公里路跑組與6.4公里休閒組，適合不同年齡層與跑步習慣的民眾參加，主辦單位強調，活動以休閒健康為核心，但今年特別導入晶片計時，讓專業跑者可自我挑戰與紀錄，同時也增添儀式感。

金門縣觀光協會理事長周子傑表示，「跑動金門」已成為當地品牌活動之一，今年共吸引22家在地企業與商家贊助，包括飯店、食品業者與地方特產商，展現地方團結與企業對社會的回饋。他說，「這場活動不只是跑步，更是用腳步去觸碰金門土地的溫度。」

現場還將設置金門美食市集與文創攤位，參賽者每人可獲得50元園遊券，沿途也準備了金門特色補給品，讓跑者在活動過程中充分享受在地風味。主辦單位也準備豐富摸彩品，最大獎為價值7萬元的重型機車一部，現場將抽出10項大獎，預估每5位參賽者中就有一人能獲得獎品。周子傑表示，希望藉此活動讓大家在健康運動中共享歡樂，提升對金門觀光與文化的認識與參與。

金門酒廠經理陳緯仁指出，夕陽跑活動已邁入第3年，金門的美不分晝夜，這項活動讓參與者透過腳步丈量土地、用汗水見證金門的浪漫，金酒也將持續支持優質地方活動，善盡企業社會責任。