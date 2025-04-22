影／高雄青海路樋口飯糰店租約爭議 房東親自說明原委

高雄青海路的樋口飯糰店與房東之間發生了一起租約糾紛，事件在社會上引起了廣泛的關注，由於房東因不滿與店主樋口夫婦的互動，竟然砸毀了自己放在店門口的花瓶，這一行為引起了社會的熱議，今天邵姓房東特別出面接受媒體訪問時強調，該店的租金為1萬9800元，這一價格低於當地的市場行情。她表示，樋口夫婦曾經口頭承諾，若未來生意順利，願意考慮調漲租金。邵房東強調自己並不是惡劣的房東，並希望社會能夠正確理解她的立場。

事件的起因可以追溯到4月18日，當天房東接到市政府的通知，要求她不得在騎樓上經營並需拍攝改善前後的照片。在拍攝過程中，樋口夫婦對於房東拍照的行為表示反對，認為這侵犯了他們的肖像權。雙方情緒激動，導致了後來的衝突。邵姓房東對於自己的情緒失控表示歉意，但隨後因為飲水器的使用問題及走道堆積雜物的情況，雙方互告毀損與竊盜。但這起事件引發關注，也在網路上引起對租客與房東之間權益的討論。許多民眾在得知此事後，特地前往購買飯糰，表達對店主的支持以及對台日友好的情感。