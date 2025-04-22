快訊

康橋環島車隊遭撞…重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

影／高雄青海路樋口飯糰店租約爭議 房東親自說明原委

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東出面說明事件原委。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東出面說明事件原委。記者劉學聖／攝影

高雄青海路的樋口飯糰店與房東之間發生了一起租約糾紛，事件在社會上引起了廣泛的關注，由於房東因不滿與店主樋口夫婦的互動，竟然砸毀了自己放在店門口的花瓶，這一行為引起了社會的熱議，今天邵姓房東特別出面接受媒體訪問時強調，該店的租金為1萬9800元，這一價格低於當地的市場行情。她表示，樋口夫婦曾經口頭承諾，若未來生意順利，願意考慮調漲租金。邵房東強調自己並不是惡劣的房東，並希望社會能夠正確理解她的立場。

事件的起因可以追溯到4月18日，當天房東接到市政府的通知，要求她不得在騎樓上經營並需拍攝改善前後的照片。在拍攝過程中，樋口夫婦對於房東拍照的行為表示反對，認為這侵犯了他們的肖像權。雙方情緒激動，導致了後來的衝突。邵姓房東對於自己的情緒失控表示歉意，但隨後因為飲水器的使用問題及走道堆積雜物的情況，雙方互告毀損與竊盜。但這起事件引發關注，也在網路上引起對租客與房東之間權益的討論。許多民眾在得知此事後，特地前往購買飯糰，表達對店主的支持以及對台日友好的情感。

邵姓女房東強調，她不會因為這件事就影響對日本的好感，甚至在受訪中不斷大喊中日友好，她希望藉由這次說明，讓外界不要再誤解她，還她應有公道。

高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東針對自己的情緒失控致歉。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東針對自己的情緒失控致歉。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東強調飲水機也被對方免費使用，完全不維護。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東強調飲水機也被對方免費使用，完全不維護。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東強調走道堆積物品，恐怕影響逃生安全。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東強調走道堆積物品，恐怕影響逃生安全。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東拿出合約表示低於附近行情，絕對沒有強漲房租。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東拿出合約表示低於附近行情，絕對沒有強漲房租。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東出面說明事件原委。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，邵姓女房東出面說明事件原委。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，樋口先生表達感謝。記者劉學聖／攝影
高雄青海路樋口飯糰店與房東的租約糾紛，樋口先生表達感謝。記者劉學聖／攝影

情緒 房東 飯糰

延伸閱讀

高雄女房東揭飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」 現身喊冤：我不是惡房東

影／高雄人湧入買飯糰...10點已賣光 台南母子撲空仍替樋口抱不平

影／網友力挺日本飯糰店 不到中午就賣光

影／房東否認漲租為情緒失控道歉 高雄日本飯糰店老闆娘：她講她的

相關新聞

快搶！跑進金門秘境探索夕陽跑今開放報名 限額2500名

結合運動、觀光與文化的「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於8月9日登場，今天晚間6點開放報名，活動分為10.6公里路跑...

影／高雄青海路樋口飯糰店租約爭議 房東親自說明原委

高雄青海路的樋口飯糰店與房東之間發生了一起租約糾紛，事件在社會上引起了廣泛的關注，由於房東因不滿與店主樋口夫婦的互動，竟...

高雄女房東揭飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」 現身喊冤：我不是惡房東

高雄青海路樋口飯糰店日前與房東發生租約風波，4月18日房東甚至砸毀自己放在店門口的花瓶，引起社會關注，但雙方各說各話。邵...

營養也能很米其林 屏東社區關懷據點料理好手大顯身手

屏東縣政府提升社區關懷據點餐飲服務，今以「據點米其林食在好營養」，首次以法式風格為主題，匯聚31個社區據點料理好手們，讓...

高市府接管澄清湖風景區 水庫仍由台水維管

高雄市政府今天表示，將接管原本由台灣自來水公司第七區管理處管理的澄清湖風景區，並以行人免費入園為原則，但水庫水域部分仍由...

汛期將屆 高雄市長陳其邁督促加強巡檢、完成清淤

因應汛期即將來臨，高雄市長陳其邁今天在市政會議上，督促相關單位在汛期前完成清淤目標、加強易淹水熱點的巡檢工作，並完成抽水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。