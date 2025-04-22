高雄女房東揭飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」 現身喊冤：我不是惡房東

高雄青海路樋口飯糰店日前與房東發生租約風波，4月18日房東甚至砸毀自己放在店門口的花瓶，引起社會關注，但雙方各說各話。邵姓女房東今天出面受訪，強調店面租金只有1萬9800元，低於行情。樋口夫婦曾口頭承諾將來若賺錢，願調漲房租「我不是惡房東」。飯糰店老闆娘張美娟說「她愛怎麼講就怎麼講」，租約有經過法院公證，「我們沒有意見，我們是合法」。

邵姓女房東說，4月18日的衝突，起因是市府致電要求她，騎樓不能做生意，並要她拍攝照片改善前與改善後的照片，沒想到她拍攝時，樋口先生與張美娟小姐追著她跑，說不可以隨便拍照片，有肖像權，當時雙方情緒激動，她為自己情緒失控致歉，雙方在4月18號的衝突後，因為飲水器使用問題與走道堆積雜物太多，互告毀損跟竊盜。

邵姓女房東強調，飯糰店指控她漲房租，並非事實。樋口夫妻透過仲介找上她，1樓店面租金1萬9800元，5樓兩房1萬5200元，總共35000元，低於同區域店面平均租金行情，當時是因為想幫助對方創業；在公證租約時，樋口夫婦口頭承諾「如果將來有賺錢的話，同意讓妳調整房租」，但沒有講多少錢。

邵姓女房東說，對方一直在講與4月18日衝突毫無相關的事情，說她是惡房東，「請各位記者幫我澄清，我是中日友好的好國民」。她尊重契約精神，會讓樋口夫婦租到期滿。

張美娟說，邵姓女房東「自己講出來的話都不用負責任」，現在還在走法律程序，不便在媒體上發言，謝謝大家關心。

對於女房東指稱租約低於行情，張美娟說表示，租約有去法院公證過，「我們沒有意見，我們是合法的」。被問到對於女房東說想把租約走完的看法，張淑娟直說「我不想走了」，但現在不適合多說，感謝大家的關心，會利用明天公休，討論一下後續要怎麼做。

來自日本的樋口先生和台灣妻子張美娟，在日本新潟生活30多年，因希望把日本優質物產介紹給台灣朋友，返台定居後在鼓山區美術館附近的青海路租下店面，販售道地的日本飯糰。