高市推閒置地綠美化 114年估完成64處近12公頃
高雄市工務局指出，為逐步實現2050淨零碳排目標，高雄市推動「閒置空地綠美化計畫」，今年預計完成64處空地綠美化與維護管理，總面積近12公頃，較去年增加4公頃。
高雄市「閒置空地綠美化計畫」，由市府各機關學校清查轄區內閒置空地、校園周邊雜草叢生的通學道路等空間後，向工務局公園處申請經費進行維護與綠化，將原本閒置空間改造為綠意盎然的城市景觀。
工務局今天發布新聞稿表示，去年共完成45處空地綠美化，總面積達8公頃；今年預計完成64處空地綠美化與維護管理，總面積接近12公頃，較去年增加，藉此將更多的閒置空地轉化為綠化區域，減少荒廢空地。
除新植植栽外，工務局說明，後續維護管理也是計畫執行重點，例如福誠高中連年維護管理五甲三路與前鎮河畔三角處綠地，呈現鳳山意象；苓雅、前金及三民區公所等也努力維護社區鄰里綠地。
工務局公園處指出，閒置空地綠化不僅有助減少髒亂，也能降低登革熱病媒蚊的滋生，並提供市民休閒與活動場所。隨著綠地擴展，減碳效益提升，也讓高雄成為一個更加宜居、永續發展的城市。
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