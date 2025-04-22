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屏東大店長基礎班開訓 首見外籍學員開印度餐廳

中央社／ 屏東縣22日電

屏東縣政府店長基礎營運班課程第11期今天開訓，36名青年創業家參與，將進行8週密集課程，精進經營管理策略。今年首見外籍學員，在屏東開印度餐廳。

屏東縣政府勞動暨青年發展處今天新聞稿表示，屏東大店長招收對象不再侷限於餐飲業或農特產品領域，今年突破傳統吸引來自生命禮儀業、家族企業第3代接班者，甚至是外國創業者參與，產業組成更趨多元。

大店長課程11年來出現首名外籍學員，是來自印度的狄甘瑪；他的潘賈比達巴爾國際有限公司，品牌名稱取自印度地名「潘賈比」，此家企業也是屏東首家印度料理餐廳。狄甘瑪表示，想藉由大店長課程更加了解屏東產業、消費生態，並從中學習經營理念，讓自己餐廳更上一層樓。

勞青處指出，來自永在工程行的學員張子涵，是典型3代接班案例，該公司從事怪手、山貓等工程作業。張子涵分享，畢業後選擇回鄉接棒，身為第3代接班面臨傳承壓力，希望能在課程中學習不同管理風格、建立良好企業文化、達到與長輩溝通平衡最佳路徑。

屏東縣長周春米表示，屏東大店長10年有成，近年報名情況相當踴躍，今年甚至超過百名創業青年報名基礎班培訓課程，因此第11期開始將大店長基礎班開設2班，名稱訂為「大店長基礎班屏北班」、「大店長基礎班屏南班」，將於10、11月在恆春半島開班授課，同時也在客家鄉鎮舉辦客家大店長課程，期待扶植更多不同場域青年創業者。

周春米說，屏東大店長除課程走出屏東市，在各地區帶動地方創生、經濟發展、觀光及旅遊等產業外，去年縣府更帶著大店長前往日本鹿兒島參訪，將大店長品牌推向國際，期許屏東大店長聯盟繼續成長，助創業家們立足屏東、放眼國際，「勇敢做大夢」。

勞青處表示，開訓典禮上學長姐到場分享課程心得及創業歷程。第10期學員「復脈園健康蔬果之家」負責人曾冠綸、「哩賀咖啡」負責人郭倢安擔任學長姐代表，在開訓典禮分享勉勵學弟妹，不論是在公司、課程中遇到困難，老師、學長姊及周遭同學就是最佳良師。

屏東縣政府 店長

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