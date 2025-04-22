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高雄交通建設齊發 國道七號115年動工

中央社／ 高雄22日電

立法院經濟委員會昨天考察高雄產業交通建設概況，交通部表示，高雄捷運黃線、小港林園線修正計畫含追加預算，已轉行政院核備，國道七號則預計明年上半年動工。

民進黨高雄市立委賴瑞隆今天在立法院經濟委員會考察後發布新聞稿表示，交通建設是推升經濟發展的重要關鍵基礎，高雄機場新航廈、航班航點增加、國道七號及捷運黃、紅線進度，都攸關高雄未來發展。

交通部表示，高雄捷運黃線、小港林園線修正計畫含追加預算，交通部已轉行政院核備中，待通過後即可辦理土建工程；而國道七號正如期辦理都市計畫變更及非都計土地協議價購，將於明年上半年正式動工。

鐵道局副局長呂新喜表示，高雄捷運黃線及小港林園線皆完成全線機電、軌道統包工程發包，並陸續開工。

高公局副局長陳宏仁指出，國道七號建設總經費原規劃新台幣1357.9億元，因地價上漲等因素，將提升至1501.7億元，目前都市計畫變更及完成非都市土地協議價購作業持續進行，預計明年上半年正式開工。

陳宏仁表示，完工後可疏導國道一號及88快速道路車流，未來將視用地取得進度分段施工，加速建設期程。

民航局副局長方志文表示，高雄國際機場第1-2期航廈主體工程，將優先建設新航廈東側大樓，正進行細部設計，預計明年上半年前期工程開工，民國116年主體工程開工，目標第一階段於119年完工。

國道 經濟發展 高雄捷運

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