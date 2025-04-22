營養也能很米其林 屏東社區關懷據點料理好手大顯身手
屏東縣政府提升社區關懷據點餐飲服務，今以「據點米其林食在好營養」，首次以法式風格為主題，匯聚31個社區據點料理好手們，讓長輩吃的健康。衛生局營養師胡韻梅說，長輩飲食，遵循「容易咬軟質食」讓長輩吃得下，長輩們在據點吃的健康又開心。
今天銀閃閃廚藝競賽，已「法式餐廳」為主題，邀請勝利星村法式餐廳「LAND」主廚邱泓訓，與縣長周春米聯手示範高質感又兼顧營養創意料理，周春米推薦這道以冷麵為主體料理，選用在地碳足跡最少麵條，搭配屏東毛豆、洋蔥以與特製白醬油與海藻，清爽可口。
周春米說，屏東縣已建置415處關懷據點，熱心的廚工大哥大姐們下廚，為長輩們準備營養美味午餐，根據統計，去年縣內各社區共服務1.5萬名長者，全年累計達74萬人次。
周春米說，若沒有這些熱心志工們，據點日常運作難以維持，謝謝據點志工的用心，讓長輩們吃到美味又健康的料理。
「屏東的太陽太熱情了！」周縣長說，前兩年廚藝競賽在戶外辦，為讓廚工爸爸媽媽們能夠在更舒適環境中展現廚藝，今年將活動場地移到縣府大禮堂，參賽菜單精彩，有蔬食、東坡肉、炒米粉等日常料理，展現創意與在地味道。
評審之一、衛生局營養師胡韻梅說，長輩飲食重點是讓長輩能吃得下，補充蛋白質，均衡飲食，豆魚蛋肉，菜單設計大多符合高齡營養飲食質地「容易咬軟質食」居多，有些社區善用全穀類在地食材或地瓜等，取代米飯與精緻澱粉。
縣府社會處表示，競賽分三大組比賽結果，「植感滋味組」金質獎由東港鎮興和社區以「黃金紅豆三部曲」獲得、銀質獎是屏東縣善護協會、銅質獎由滿州鄉港口社區；「肉韻飄香組」金質獎由新埤鄉萬安社區「幸福萬籠」奪下、銀質獎長治鄉繁昌社區、銅質獎車城鄉老人會；「創意料理組」金質獎由竹田鄉糶糴社區豆芽料理「玻璃寶石」奪得、銀質獎恆春鎮水蛙窟社區、銅質獎滿州社區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言