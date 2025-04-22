營養也能很米其林 屏東社區關懷據點料理好手大顯身手

屏東縣政府提升社區關懷據點餐飲服務，今以「據點米其林食在好營養」，首次以法式風格為主題，匯聚31個社區據點料理好手們，讓長輩吃的健康。衛生局營養師胡韻梅說，長輩飲食，遵循「容易咬軟質食」讓長輩吃得下，長輩們在據點吃的健康又開心。

今天銀閃閃廚藝競賽，已「法式餐廳」為主題，邀請勝利星村法式餐廳「LAND」主廚邱泓訓，與縣長周春米聯手示範高質感又兼顧營養創意料理，周春米推薦這道以冷麵為主體料理，選用在地碳足跡最少麵條，搭配屏東毛豆、洋蔥以與特製白醬油與海藻，清爽可口。

周春米說，屏東縣已建置415處關懷據點，熱心的廚工大哥大姐們下廚，為長輩們準備營養美味午餐，根據統計，去年縣內各社區共服務1.5萬名長者，全年累計達74萬人次。

周春米說，若沒有這些熱心志工們，據點日常運作難以維持，謝謝據點志工的用心，讓長輩們吃到美味又健康的料理。

「屏東的太陽太熱情了！」周縣長說，前兩年廚藝競賽在戶外辦，為讓廚工爸爸媽媽們能夠在更舒適環境中展現廚藝，今年將活動場地移到縣府大禮堂，參賽菜單精彩，有蔬食、東坡肉、炒米粉等日常料理，展現創意與在地味道。

評審之一、衛生局營養師胡韻梅說，長輩飲食重點是讓長輩能吃得下，補充蛋白質，均衡飲食，豆魚蛋肉，菜單設計大多符合高齡營養飲食質地「容易咬軟質食」居多，有些社區善用全穀類在地食材或地瓜等，取代米飯與精緻澱粉。