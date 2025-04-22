高市府接管澄清湖風景區 水庫仍由台水維管

高雄市政府今天表示，將接管原本由台灣自來水公司第七區管理處管理的澄清湖風景區，並以行人免費入園為原則，但水庫水域部分仍由自來水公司維管。

澄清湖除了是高雄市重要水源保護區，也是重要觀光景點。縣巿合併後從過去地理邊陲成為都巿中心地帶，因應周邊包括仁武、鳥松及三民等區人口增長，整體規劃為休憩及滯洪等公共空間，向巿民開放。

不過，澄清湖原本是由台灣自來水公司第七區管理處管理，但因自來水公司人力及預算有限，高雄市政府工務局公園處今天透過新聞稿宣布，高雄市政府將接管澄清湖風景區。

公園處表示，未來高雄市將整合澄清湖及周遭的圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園等而成澄清湖大公園，並以行人免費入園為原則，園區交通動線仍維持原本的管制強度，並未全面開放。

此外，市府接管後，也將延續並維持自來水公司對澄清湖水資源的專業規劃及管理。公園處指出，目前園區整體規劃均尚在草案討論中。

由於澄清湖園區大致是山坡地範圍，市府接管後會更著重於山坡地的維護保育，並針對高爾夫球場進行出流管制後，可避免受污染水體進入湖區；而水庫水域部分仍由自來水公司維管，有利於專注水資源保育。

此外，市府也將優化園區環境設施、湖畔人行步道、交通動線及部分停車空間，配合地理位置的優勢，結合周邊高爾夫球場及雙湖公園遊憩資源、自然生態休閒及水資源保育，形成中高雄最大水綠遊憩公園。

市府強調，接管澄清湖園區後，水質保護將挹注更多的專業人力及預算經費，在兼顧環境永續及自來水水源保護，重新打造澄清湖周邊綠帶水域資源，將澄清湖風景區風華再現，成為高雄市綠肺。