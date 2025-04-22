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汛期將屆 高雄市長陳其邁督促加強巡檢、完成清淤

中央社／ 記高雄22日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者郭韋綺／攝影

因應汛期即將來臨，高雄市長陳其邁今天在市政會議上，督促相關單位在汛期前完成清淤目標、加強易淹水熱點的巡檢工作，並完成抽水站油料備存及人員值班整備。

高雄市水利局及環保局今天在市政會議中，專案報告防汛整備情形。水利局表示，針對易淹水及地勢低窪地區，已加強監測及警戒系統，同時持續推動排水設施清疏作業。

此外，各瓶頸河段預計於汛期前全面完成清疏作業，市轄各抽水站及滯洪池等防洪設施也已完成檢查與整備。去年颱風凱米及山陀兒後，市府即盤點並辦理各項改善工程，以提升防洪標準。

水利局並表示，為提升三民區明誠路一帶防洪能力，金獅湖閘門改建汰換部分老舊閘門，並將溢流水位提升67公分，可增加7.8萬噸蓄水容量，有效減緩暴雨期間下游區域積水問題。

環保局則表示，今年汛期前預計完成190處列管易淹水路段的側溝清疏與巡檢工作，防汛整備期間要求各區隊加強巡查洩水孔，排除垃圾與樹葉。強降雨時，各區隊加強巡檢並即時派員清疏。

環保局統計，針對豪雨時應變與機具人力盤點，可動員人力831人、各式車輛1234台及委外各式車輛302車次。陳其邁要求相關單位汛期前完成清淤目標、加強易淹水熱點巡檢及抽水站油料備存與人員值班整備。

此外，針對天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，陳其邁於市政會議前受訪表示，代表所有高雄市民向教宗致上哀悼之意。

陳其邁說，方濟各對於多元價值總是給予溫暖的尊重與支持，對於弱勢民眾更是大力關懷，台灣政府與梵蒂岡教廷長期維持深厚邦誼，教宗的辭世讓人深感無限的哀悼跟懷念。

淹水 陳其邁

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