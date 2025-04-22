金門漁民控國產署封祖傳出海通道 祖地竟成非法占地

金門烈嶼鄉湖井頭村海岸，為居民長期使用的出海通道，緊鄰早期設立的軍事蚵管哨，是過去軍管時期政府指定合法漁民下海作業口岸，但近日財政部國有財產署金馬辦事處公告，禁止民眾在湖井頭村紅山測段318-2地號停泊漁筏，要求4月30日前自行清除地上物，違者依竊佔罪處理，引發當地漁民與居民反彈，批評忽視歷史背景與生活實況，切斷他們的生計。

據了解，該地緊鄰湖井頭村海岸，長年作為漁民下海通道與停筏處，民眾指出，自民國38年起，金門長期實施戰地政務，海岸線全數納入軍事管制，居民依規定從特定口岸出海，形成特殊的使用慣例，直到民國81年戰地政務解除後，雖逐步開放土地登記，但部分居民因資訊不對等、信以為真「祖地無需登記」，或無力負擔稅費，而錯失申請時機，導致許多土地被列為國有。

「我們不是來搶地，是走祖先傳下來的路。」一名洪姓漁民激動表示，這條通道見證村民三代出海生活，如今卻被視為非法占用，讓人無法接受，居民批評國產署僅憑地號與所有權劃線，卻未實地了解使用情況，更未與地方充分溝通，一紙公告即祭出刑責威脅，對在地社群造成極大恐慌。

除了生活層面，地方人士也關注制度面的不公，有居民指出，過去不少宗族、宮廟土地因缺乏代表人登記而遭登記為國有，反觀熟知法令者則透過「四鄰證明」、「時效取得」等機制轉為私有，引發土地分配正義爭議。金門縣議員董森堡指出，這類情況構成制度性剝奪，違背憲法第15條保障人民財產權之原則，呼籲中央正視戰地政務留下的法制斷裂，並透過修法釐清離島特殊背景下的土地權屬問題。

董森堡強調，許多土地原為宗族或村落公用，如祖墳、廟埕、宗祠廣場等，在制度轉換過程中悄然變為國有，已造成許多歷史與社群記憶的斷裂，他呼籲中央應建立具彈性的「歷史使用權認定制度」，並暫緩對傳統通道的刑責處置，與地方共同尋求合理解方。