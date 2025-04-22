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高雄身障兒家長陳情「叫不到車」社會局：跨單位討論

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員黃彥毓表示，針對身障學生搭車需求，市府相關單位應盤點需求量能，並整合相關單位提供服務，社會局長蔡宛芬回應，本月開會將提出討論。記者徐白櫻／翻攝
議員黃彥毓表示，針對身障學生搭車需求，市府相關單位應盤點需求量能，並整合相關單位提供服務，社會局長蔡宛芬回應，本月開會將提出討論。記者徐白櫻／翻攝

高雄全市有2399名6至15歲求學階段身障學生，議員黃彥毓接獲身障家長陳情，孩子外出預約不到復康巴士或長照計程車，私下叫車被加價一倍。黃建議，現階段市府提供全齡化服務，是否需要區分成人及小孩，針對身障學童優先保留或者固定派遣，應盤點需求量能及整合相關單位提供服務。社會局表示，將在市府身障委員會內提出討論。

高市議會今天進行社政部門質詢，議員黃彥毓提及他接獲身障家長陳情書。黃姓家長說，自己小孩因罕見疾病造成多重障礙，外出都要靠輪椅，她不想把小孩關在家裡，預約復康巴士及長照計程車常額滿無法使用，私下預約通用計程車，會被依據輪椅服務費、夜間服務費、假日服務費等名目加價，身為需求者只能「任人宰割」。

黃彥毓表示，高雄市0至18歲身障者4087人、6至15歲通學期2399人，教育局掌握特殊生資料與通勤需求，高雄現由社會局與交通局合作「愛相送」提供服務，對於車輛數及出勤率卻都查不到資料。

「若叫不到車會很苦惱！」黃彥毓說，市府有合作兩家車隊，現在提供全區、全齡化服務，但身障孩童需求時段幾乎固定，多為上下學時間，應給予優先保留或固定派遣。此外，也有必要盤點量能及需求，思考派車是否需要區分成人及兒童，相關業務單位應該要整合，給予更多關懷。

社會局長蔡宛芬回應，市府設身障委員會，教育局及交通局都在裡面，可透過這個機制解決身障學童交通問題，會在這個月開會時提出，若是量能問題會請交通局協調。

高雄鳳山區一名家中有身障孩子的家長寫信陳情，盼市府重視身障者交通平權。記者徐白櫻／翻攝
高雄鳳山區一名家中有身障孩子的家長寫信陳情，盼市府重視身障者交通平權。記者徐白櫻／翻攝

小孩 計程車 身障者

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