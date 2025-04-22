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屏東銀閃閃廚藝競賽 31社區據點秀創意料理

中央社／ 屏東縣22日電

為提升社區關懷據點餐飲服務品質，屏東縣政府今天舉辦銀閃閃廚藝競賽，今年首次以法式風格裝飾會場，現場匯聚縣內來自31個社區的料理好手，大秀餐飲志工料理專業與創意。

縣府今天在大禮堂舉辦銀閃閃廚藝競賽，以「據點米其林 食在好營養」為主題。會場以法式風格裝飾，營造浪漫氛圍，還邀請勝利星村法式餐廳LAND主廚邱泓訓，與屏東縣長周春米聯手示範高質感又營養的創意料理。料理以冷麵為主，選用在地碳足跡最少麵條，搭配屏東在地毛豆、洋蔥及特製白醬油與海藻，清爽可口又香氣四溢。

周春米表示，屏東縣目前已建置415處關懷據點，由熱心廚工親自下廚，為長輩準備營養美味午餐。去年縣內各社區共服務1.5萬名長者，全年累計達74萬人次。若沒有這些熱心大哥大姐，據點日常運作難以維持，謝謝關懷據點志工們用心，讓長輩能吃到美味又健康的料理。

周春米提到，前2年廚藝競賽都在戶外舉行，為讓廚工能夠在更舒適環境中展現廚藝，今年將活動場地移至縣府大禮堂舉辦。今天每份參賽菜單都相當精彩，包括蔬食、東坡肉、炒米粉等料理，展現豐富創意與在地好味道，讓她不斷大讚「好香、好想吃」。

屏東縣政府社會處表示，今年邀請各地據點志工齊聚，一同尬廚藝、交流經驗，競賽分為「植感滋味組」、「肉韻飄香組」與「創意料理組」。評審團由衛生局營養師、餐廳主廚及大仁科技大學餐旅系師資共同擔任，從營養衛生、食材運用、擺盤設計、整體評價及質地調整等面向評分。

社會處表示，「植感滋味組」金質獎為東港鎮興和社區發展協會、銀質獎為社團法人屏東縣善護協會、銅質獎為滿州鄉港口社區發展協會；「肉韻飄香組」金質獎為新埤鄉萬安社區發展協會、銀質獎為長治鄉繁昌社區發展協會、銅質獎為車城鄉老人會；「創意料理組」金質獎為竹田鄉糶糴社區發展協會、銀質獎為恆春鎮水蛙窟社區營造協會、銅質獎為滿州社區發展協會。

創意料理 屏東縣政府 金質獎

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