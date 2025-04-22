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高雄光華夜市老鼠跳上料理台叼走透抽 網友看傻眼「料理鼠王都是真的」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄光華夜市有老鼠跳上料理台叼走一塊透抽，網友直呼超噁心。記者郭韋綺／翻攝
高雄光華夜市有老鼠跳上料理台叼走一塊透抽，網友直呼超噁心。記者郭韋綺／翻攝

高雄光華夜市有店家把透抽、魚片等生鮮食材放置開放式料理台，沒想到一隻體型碩大老鼠，突跳上料理台叼走一塊透抽，影片瘋傳，網友也看傻眼「料理鼠王都是真的」，引發夜市食安問題。衛生局正追查該影片中的店家確切位置，並呼籲民眾提供明確資訊協助查察。

拍攝影片原PO在Threads發文表示「不敢相信自己的眼睛，隨手錄錄結果遇到老鼠偷吃」，並附上一段影片，地點位於光華夜市某店家，只見一隻體型碩大老鼠跳上料理台，迅雷不及掩耳速度，叼走店家一塊透抽，掀起熱議。

影片曝光後，網友kuso「料理鼠王 要變5星級餐廳了」、「好吃的秘訣，看完我都想去吃了..求地址」、、「那是廚師，忙進忙出的被你說偷吃」、「你拍到的是大廚，沒禮貌」、「主廚出來備料了」、「料理鼠王檢查食材新鮮度」、「廚師拿食材去試菜不是很正常的事嗎」。

不過老鼠叼食動作迅速，讓不少網友調侃「一看就知道是老手」、「看起來是慣犯」、「這不是第一次犯案了」、「身手敏捷」、「熟門熟路的」、「好肥，看來偷吃很久，習慣了」，更多網友覺得好噁，直指台灣的食安令人堪憂。

衛生局今天回應，目前未接獲民眾正式具名陳情，從影片內容判斷，確實有老鼠出沒於店家食材展示櫃，已違反高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條以及食品安全衛生管理法第47條相關規定，違規情節將處以3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

高雄光華夜市有老鼠跳上料理台叼走一塊透抽，網友直呼超噁心。記者郭韋綺／翻攝
高雄光華夜市有老鼠跳上料理台叼走一塊透抽，網友直呼超噁心。記者郭韋綺／翻攝
高雄光華夜市有老鼠跳上料理台叼走一塊透抽，網友直呼超噁心。記者郭韋綺／翻攝
高雄光華夜市有老鼠跳上料理台叼走一塊透抽，網友直呼超噁心。記者郭韋綺／翻攝

影片 料理 衛生局

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