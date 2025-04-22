馬公高中姐妹檔校友 捐250萬元回饋母校

國立馬公高中張彩鳳及張麗娟2位姐妹畢業校友，事業經營有成，合捐250萬元，提供學校充實教學設備與成立「張文專先生獎助學金」，以感念母校栽培，並鼓勵學子努力向學。

馬公高中校長石仲哲表示，張彩鳳及張麗娟2位畢業校友合捐的250萬元，用途包括學校崇正堂舞台整修工程與購置打擊樂器教學訓練各100萬元，其餘50萬元作為清寒優秀學子獎助學金，配合今年創校82週年捐贈。

校方今天致贈感謝狀與學校紀念小物，感謝張家姐妹校友對母校的支持，由張麗娟偕家人一同領取。

畢業近半世紀的張麗娟表示，感念師長們的諄諄教誨，母校給予的滋養，讓她們姐妹在人生道路上順遂平安、事業有成，為承續父親生前樂善好施、慷慨助人精神，除聯合捐贈校務發展等經費外，也宣布自今年起以父親名義設立「張文專先生獎助學金」，鼓勵馬公高中學子努力向學。

馬公高中表示，張彩鳳及張麗娟分別畢業於馬公高中普通科12屆50級和22屆60級，2人畢業後事業經營有成，張彩鳳目前隨子女旅居國外。