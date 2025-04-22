影／高雄澄清湖園區擬全面免費開放 環團怒批汙染水源

高雄市政府預計年中將和水公司簽約，正式接管澄清湖風景區，未來將重新整頓園區道路、增加觀光遊憩效能，全面開放民眾、車量免費入園；環保團體為此疾呼此舉恐造成大量人車入園、過度開發，有汙染大高雄地區水源風險，取消門票收票也導致經費短少，原本人力吃緊的市府部門也無力管理，缺乏長期規劃下，最終是民眾受害。

總面積約375公頃（含湖面103公頃）的澄清湖風景特定區，目前由自來水公司七區管理處管理，不僅是高雄水源重地，也兼顧風景遊憩等功能。因水公司長期著重水質水源下離，區內廣大公園用地僅適度開發，入園人數有總量管制，民眾需購票入園，全票100元、半票50元，高雄市民持身分證則免費，每年有逾百萬人次到訪。

為讓市民享受更多綠地，市長陳其邁計畫由市府代管澄清湖風景區，秘書長郭添貴已和水公司協商數月；副市長林欽榮日前表示，預計今年中會正式簽約接管，屆時工務、環保、交通等部門將全面整修園區，例如湖畔人行步道和停車空間，也會將園內外道路串接，取消部分閘門，「預計明年中即可開放，計畫是全面開放免費，讓市民耳目一新」。

森林城市協會理事長莊傑任表示，澄清湖是自來水源保護區，若移交給以觀光、遊憩、開發發展為導向的市政府觀光局、工務局，勢必會改變該區定位，觀光導向工程可能會過度開發，對大高雄人飲用水有安全疑慮，高市府過去曾與水公司合作興建內部的迷宮花園與兒童遊戲區，建議循此模式即可，無須改由高市府接手管理。

莊傑任表示，未來汽機車免費入園加上取消閘門，園內道路將被汽機車流灌滿，變成一般道路，遊客恐面臨大量汽車爭道、吸廢氣風險，車禍意外、垃圾等也有疑慮，水源保護區增添汙染風險，認為應維持原管制方向，不開放汽機車自由進出；且全面免費只是受惠外地遊客，園區整體經費卻更不足，需仰賴外界補助，管理品質會更低落。

「高市府人力預算不足，對比自來水公司恐更無人力管理！」森林城市協會表示，觀光局需管理8大風景區，工務局公園處僅100人編制，要管理600多個公園，20、30萬棵樹，相較之下水公司有多更多資源和人力，未來接管後，市府將花更多錢、人力管理園區，「高市府為何自找苦吃？背後是否有特殊開發動機？」

公園處回應，市府未來整合澄清湖和周遭的圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園，設立「澄清湖大公園」，以環境永續並兼顧飲用水安全為原則，著重山坡地維護保育，水庫水域部分仍由自來水公司維管，行人免費入園，交通動線仍維持原管制強度，未全面開放，強調「整體規劃尚在草案討論中」。