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2025台灣燈會副燈典藏濱灣碼頭 光流動燈塔守護大鵬灣
2025台灣燈會副燈在大鵬灣濱灣碼頭風華再現，副燈像座光流動的燈塔，以「航向守護－大鵬灣」為名，搭配光環境及假日市集，為濱灣碼頭夜間氛圍帶來加乘效果。大鵬灣國家風景區管理處歡迎大家夜間到濱灣碼頭賞燈，體驗獨特的灣區風情。
鵬管處表示，每年台灣燈會結束後，部分特色燈組都有機關單位爭取做為典藏展示，經爭取後，今年副燈及設計款品牌座椅將典藏於大鵬灣，不僅延續燈會的璀璨光芒，也為濱灣碼頭增添觀光亮點。
這座副燈主體由垂直金屬桿構成，流線設計象徵向上發展的動能；環狀結構層層堆疊，象徵力量凝聚與生態循環。結合燈光、剪紙藝術與音樂，透過流動光影，展現自然與文化的交融。
鵬管處因此以「航向守護－大鵬灣」為副燈命名，象徵大鵬灣海域為永續觀光的守護者，會用行動守護海龜、潮間帶、陸蟹與下一代，守護這片孕育生命的大地之母。希望透過此作品，成為守護前行的燈塔，走向永續，也喚起大眾對海洋保育的關注。
鵬管處指出，2025黑鮪魚文化觀光季5月開跑，除了享用東港海鮮美食，周邊也有上百家旅宿供選擇，歡迎大家留宿一晚，走訪大鵬灣濱灣碼頭賞燈，假日更有假日市集，在微風徐徐的夜晚享受獨特的灣區氛圍。
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