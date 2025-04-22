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高美館「陳正雄大展」 推出張正傑快閃音樂會

中央社／ 高雄22日電

高雄市立美術館「陳正雄90大展」開展中，26日將推出「當大提琴遇上陳正雄抽象90大展-張正傑快閃行」音樂會高美館邀請民眾在大提琴旋律中體驗藝術品。

高美館新聞稿表示，目前館內設有「陳正雄90大展-一位抽象畫家與他的收藏」，展期至5月11日，為讓民眾有更多元的美學體驗，本週六（26日）將推出大提琴家張正傑快閃音樂會，下午2時30分民眾持入館門票就可免費參與。

高美館代理館長林羿妏表示，陳正雄於1999年與2001年連續兩屆榮獲佛羅倫斯國際當代藝術雙年展終身藝術成就獎及偉羅倫佐國際金質獎章，成為首位獲此殊榮的華人藝術家，堪稱世界第一人；並在2014年以傑出的藝術成就榮獲「國家文藝獎」，他的藝術成就可說是台灣當代抽象藝術的瑰寶。

林羿妏說，此次大展不僅呈現陳正雄自1950年代以來的創作，也是首度同步展出陳正雄豐富的原民、清代宮廷服飾收藏。此外，高美館非常榮幸繼2024年輪椅音樂會後，再次與張正傑攜手合作，共同向陳正雄這位抽象大師致敬，期望大眾能在美麗畫作的環繞中聽見感動，也讓心靈隨著音符一起躍動。

張正傑也分享，他多年前對陳正雄的畫作一見傾心，後來在蕭瓊瑞教授引薦下結識陳正雄，並與這位抽象藝術大師結為忘年之交。因2月展覽開幕時身在維也納而未能參與，此次特別與高美館策劃音樂會，邀請鋼琴家陳芝羽一起以琴聲向他心中偶像陳正雄致敬。

張正傑 音樂會 高美館

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