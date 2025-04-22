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兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

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高雄去年12名兒少受虐致死 議員要求檢討社安網漏洞

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
建盟進一步表示，去年全國有30個孩子在家內受虐死亡，高雄占12人，包辦4成數字。圖／議員郭建盟提供
建盟進一步表示，去年全國有30個孩子在家內受虐死亡，高雄占12人，包辦4成數字。圖／議員郭建盟提供

高雄去年發生多起重大兒虐案，全國30名兒少遭父母、照顧者等家庭成員施虐致死，光高雄有12人、4成之多。議員郭建盟質疑，高雄兒少受虐通報標準放寬，自認為社會安全網做得更密、更牢，數據卻無法說服人。社會局回應，已從第一線增加社工訪視及醫療體系介入諮詢兩大面向改善。

高市議會今天進行社政部門質詢，議員郭建盟分析，依據衛福部保護司公開兒少保護案件受虐人數統計，近10年高雄排序都在六都第二或第三，若納入人口數評比同樣位居前三名。採2019年至2023的5年平均，每萬人有38.57名孩子受虐；採2014至2023年的10年平均，每萬人有29.43名孩子受虐，兩項數字都是六都第一，比全國平均值還高。

社會局長蔡宛芬解釋，高雄兒虐開案指標比中央寬鬆，若是雙親吸毒或脆弱家庭都會先開案，身體傷害、嚴重不當對待等情況認定放寬，希望及早介入，避免不希望發生的後果發生；每萬人來看，過去5年受虐數從37.57降至31.52，已經往下降。

郭建盟進一步表示，去年全國有30個孩子在家內受虐死亡，高雄占12人，包辦4成數字。

「為何我們做得比別人好，實際數字並非如此？」郭質疑，兒虐個案無法詳細追查，12人中，嚴重虐待死亡6人、嚴重疏忽死亡2人、父母帶孩子自殺4人，若社安網絡比人家密，為何洪水風暴來襲時我們會攔不住？

蔡宛芬說，去年因為幾件重大事件後，針對脆弱家庭及保母部分有所調整，另考量現在不少第一線社工年紀輕、經驗不足，若評估指標達高風險，會要求每個月都要去看小朋友。此外，很多社工在第一線看見小孩傷勢，因自身醫療背景不足，通常會聽信父母說詞，為此去年起社會局已經跟長庚醫院合作，任何疑慮可先透過電話諮詢、視訊，或請醫生直接去案家協助判斷。

議員郭建盟追查發現，無論是採用5年平均或10年平均數，以每萬人來看，高雄的兒虐都是六都第一，比全國平均值還高。圖／議員郭建盟提供
議員郭建盟追查發現，無論是採用5年平均或10年平均數，以每萬人來看，高雄的兒虐都是六都第一，比全國平均值還高。圖／議員郭建盟提供
高雄市議員郭建盟質疑，高雄自認為社會安全網做得更密、更牢，從兒少家內受虐致死的數據卻無法說服人。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員郭建盟質疑，高雄自認為社會安全網做得更密、更牢，從兒少家內受虐致死的數據卻無法說服人。記者徐白櫻／翻攝

死亡 父母 郭建盟

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