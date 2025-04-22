高雄去年12名兒少受虐致死 議員要求檢討社安網漏洞

高雄去年發生多起重大兒虐案，全國30名兒少遭父母、照顧者等家庭成員施虐致死，光高雄有12人、4成之多。議員郭建盟質疑，高雄兒少受虐通報標準放寬，自認為社會安全網做得更密、更牢，數據卻無法說服人。社會局回應，已從第一線增加社工訪視及醫療體系介入諮詢兩大面向改善。

高市議會今天進行社政部門質詢，議員郭建盟分析，依據衛福部保護司公開兒少保護案件受虐人數統計，近10年高雄排序都在六都第二或第三，若納入人口數評比同樣位居前三名。採2019年至2023的5年平均，每萬人有38.57名孩子受虐；採2014至2023年的10年平均，每萬人有29.43名孩子受虐，兩項數字都是六都第一，比全國平均值還高。

社會局長蔡宛芬解釋，高雄兒虐開案指標比中央寬鬆，若是雙親吸毒或脆弱家庭都會先開案，身體傷害、嚴重不當對待等情況認定放寬，希望及早介入，避免不希望發生的後果發生；每萬人來看，過去5年受虐數從37.57降至31.52，已經往下降。

郭建盟進一步表示，去年全國有30個孩子在家內受虐死亡，高雄占12人，包辦4成數字。

「為何我們做得比別人好，實際數字並非如此？」郭質疑，兒虐個案無法詳細追查，12人中，嚴重虐待死亡6人、嚴重疏忽死亡2人、父母帶孩子自殺4人，若社安網絡比人家密，為何洪水風暴來襲時我們會攔不住？