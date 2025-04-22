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金門農工1學生突發心肌炎 傑人會伸援手募13萬善款

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門農工學生突發重病，金門縣國際傑人會在短短時間內就募到 13萬5700元善款，善款送抵學校，校長吳志衍代表簽收。圖／金門農工提供
金門農工學生突發重病，金門縣國際傑人會在短短時間內就募到 13萬5700元善款，善款送抵學校，校長吳志衍代表簽收。圖／金門農工提供

金門農工一名吳姓學生日前突發急性心肌炎，病情嚴重，經送往金門醫院急救並入住加護病房後，因指數持續惡化，緊急後送台北榮總治療，因其家庭經濟狀況不佳，金門縣國際傑人會及社會善心人士獲悉後，迅速展開協助行動，短時間即募集善款13萬5700元，盼能幫助學生渡過難關。

據了解，這名年僅17歲的吳姓學生，父親因案服刑中，家中經濟重擔落在繼母肩上，其繼母月薪僅約3萬元，卻需每月支出近2萬元償還債務，剩餘金額還須負擔一家五口的生活費用，包括祖母與年幼弟弟。吳生為分擔家計，平日除校內工讀外，也利用課餘時間在金沙地區餐飲店打工，生活相當辛苦。

吳姓學生於本月10日突發重病，龐大醫療費用令家中負擔更為沉重，金門農工輔導室得知情況後，第一時間向金門縣國際傑人會求助，傑人會迅速號召會員捐款，短短10天即募集善款13萬5700元，昨由創會會長蔡其雍與榮譽會長張莉代表送達學校。

金門農工校長吳志衍感謝傑人會與所有捐款人的溫暖支持，表示該筆善款將用於支付學生的醫療、補養、生活開支及後續回診費用，其餘部分也將定期匯入學生帳戶，協助其穩定生活。

蔡其雍表示，孩子生病已是家庭沉重壓力，社會各界的支持是為了讓他們知道「他們不是孤單的」，這次募款行動不僅是金援援助，更是社會溫情與希望的展現。

金門農工學生突發重病，金門縣國際傑人會在短短時間內就募到 13萬5700元善款，今天由創會會長蔡其雍（左一）與榮譽會長張莉（右二）親自送到學校，由校長吳志衍（左二）代表接受。圖／金門農工提供
金門農工學生突發重病，金門縣國際傑人會在短短時間內就募到 13萬5700元善款，今天由創會會長蔡其雍（左一）與榮譽會長張莉（右二）親自送到學校，由校長吳志衍（左二）代表接受。圖／金門農工提供

捐款 蔡其雍 金門

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